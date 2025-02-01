Philadelphia'da Özel Jet Kazası: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı - Son Dakika
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Philadelphia'da Özel Jet Kazası: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Philadelphia\'da Özel Jet Kazası: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

ABD'nin Philadelphia şehrinde kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Learjet 55 modeli özel jetin yolculuğunda iki kişi bulunuyordu. Kaza sonrası çevredeki evlerde yangın çıkarken, olay yerine müdahaleler yapılmakta ve bölgeden uzak durulması çağrısı yapılmaktadır.

01.02.2025 04:37  Güncelleme: 04:48
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ABD'nin Philadelphia şehrinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir özel jet, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kaza sonrası çevrede bulunan bazı evlerde yangın çıkarken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu öğrenildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinin kuzeydoğusunda, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Learjet 55 tipi küçük bir özel jetin kalkıştan kısa bir süre sonra, Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin de bulunduğu bölgeye düştü. Uçağın, Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gitmeye çalıştığı açıklandı. Kaza sonrası çevrede bulunan bazı evlerde yangın çıkarken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu öğrenildi.

FEDERAL HAVACILIK İDARESİ'NDE AÇIKLAMA

Federal Havacılık İdaresi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 6.30 civarında, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan ayrıldıktan sonra düştü. Uçakta iki kişi vardı. Uçak, Missouri'deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gidiyordu." ifadeleri kullanıldı.

'BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı, Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun." denildi.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Kuzeydoğu Philadelphia'daki küçük özel uçak kazasına müdahale edilirken tüm birimlerin kaynaklarının sunulduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Philadelphia'da Özel Jet Kazası: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı - Son Dakika

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