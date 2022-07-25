Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 Ağustos'ta yapılacak olan milli piyango çekilişi biletleri için 8 Ağustos 1964 yılında bir destan yazan Erenköy Mücahitleri'nin fotoğrafı yerine EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı basıldı.

CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN TEPKİ: GÖREVDEN ALINACAKLAR

Skandalın ortaya çıkması KKTC'de bir deprem etkisi yaratırken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaşananlara çok sert tepki göstererek sorumluların görevden alınacağını ifade etti. Tatar, "Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi'ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi'nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA'cıların çektirdiği fotoğrafları "Erenköy Mücahitleri" diye kullanmak büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir" sözlerine yer verdi.

GÖREVDEN AFFINI İSTEYECEĞİNİ İLAN ETTİ

Bu açıklamaların ardından Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun'dan da açıklama geldi. Uzun, görevden affını isteyeceğini ilan etti. Uzun tarafından yapılan açıklamada, "Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

HATALI BASIMLAR TOPLANIYOR, ÇEKİLİŞ ERTELENDİ

NTV'den alınan bilgilere göre ise hatalı basım biletler toplanıyor. 8 Ağustos'ta yapılacak çekiliş ise 18 Ağustos'a ertelendi. İkramiye 500 binden 1 milyona çıkmış durumda.

TARİHE GEÇEN OLAY

8 Ağustos Erenköy Direnişi 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesinde Türk Mukavemet Teşkilatına mensup olan Kıbrıs Türkleri ile Milli Muhafız Ordusu'na mensup Kıbrıs Rumları arasında meydana gelen çatışmalar olarak tarihe geçti.