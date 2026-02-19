Polonya Başbakanı'ndan İran Uyarısı - Son Dakika
Polonya Başbakanı'ndan İran Uyarısı

19.02.2026 14:25
Donald Tusk, İran'da çatışma riski nedeniyle vatandaşlarını acilen ülkeyi terk etmeye davet etti.

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimseyi korkutmak istemediğini ancak İran'da sıcak çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini belirten Tusk, "Lütfen, İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin" dedi.

Kaynak: DHA

