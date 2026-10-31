Polonya\'da Adalet Bakanı iki hakimin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Polonya'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi başkanı ve yardımcısı arasında tırmanan gerilim üzerine, mahkeme binasına çevik kuvvet polisleri konuşlandırıldı.Başbakan Donald Tusk hükümeti ile ana muhalefetteki sağcı Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) liderleri arasında Anayasa Mahkemesi üzerinden bir gerilim yaşanıyor. Gerilimin sebebi PiS hükümeti döneminde atanan Anayasa Mahkemesi üyeleri.Adalet Bakanı Waldemar Zurek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin haklarında ceza davası açılabilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.Bunun üzerinde mahkeme binasına polis konuşlandırıldı.Çevik kuvvet polisleri, mahkeme binası önünde toplanan göstericilerin içeri girmesini engellemek için görevlendirildi.Tusk, yargıyı siyasetten arındırma sözü vermişti.30 Ekim Cuma günü Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanan PiS destekçilerine karşı bu hamlesini savundu. PiS liderliğindeki hükümet 2015'te göreve gelmişti. Ardından hızla, yasaların hukuka uygunluğuna karar verme yetkisine sahip olan Anayasa Mahkemesi'nde çoğunluğu sağlamak için hakim atamaları yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi sosyal medya paylaşımında, hükümetin haklarında dava açmak istediği iki hakimin hala mahkemenin yasal olarak atanmış üst düzey hakimleri olduğunu yazdı.Paylaşımda, "Bu eylemlere katılan tüm kişiler darbe suçu işlemektedir" denildi.Tusk ise sosyal medya paylaşımında şöyle yazdı: "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek görevimiz. Hukuk ve Adalet'in yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu, kararlı adımlar gerektiren zor, bazen de sancılı bir süreçtir. Başka bir yol yok."PiS tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunlarına katılmak üzere Senegal'e giderken uçağının Varşova'ya geri dönmesi talimatını verdi.

Avrupa'nın önde gelen mahkemeleri - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı - PiS hükümetinin üç Anayasa Mahkemesi hakimini usulsüz bir şekilde seçtiğine hükmetmişti.Bu yargıçların önceki parlamento tarafından geçerli bir şekilde doldurulmuş pozisyonları tekrarladığını açıklanmıştı.Avrupa mahkemeleri, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin artık "bağımsız ve tarafsız bir mahkeme" olmadığına da hükmetmişti.Tusk hükümeti bu kararları gerekçe göstererek mahkemenin kararlarını yayımlamayı durdurdu.Ancak Tusk, PiS döneminde yapılan değişiklikleri geri almayı başaramadı.Bunun nedenlerinden biri Nawrocki ve PiS destekli selefi Andrzej Duda'nın başkanlık veto hakkını kullanarak bu girişimleri engellemesiydi.Nawrocki ayrıca, seçim süreçlerinde kusurlar bulunduğu iddiasıyla, mart ayından bu yana parlamentonun seçtiği beş Anayasa Mahkemesi hakimini göreve başlatmayı da reddetti.Hakimlerden biri olan Anna Korwin-Piotrowska, geçici olarak mahkemenin başına getirildi.Bu ayın başlarında, Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu, Nawrocki'nin hakimlerin mahkeme kürsüsünde görev yapabilmeleri için yemin törenini gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.Adalet Bakanı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve yardımcısının, hakimlerin karar vermesine izin vermedikleri gerekçesiyle cezai işlemle karşı karşıya kalmaları gerektiğini söyledi.Tusk'ın destekçilerinden bazıları, PiS dönemi reformlarını tersine çevirmek için kararlı bir şekilde harekete geçmemekle suçladılar.Parlamento seçimleri gelecek yıl yapılacak ve bazıları bu hamleyi Tusk'ın bu seçmenler arasındaki popülaritesini artırma girişimi olarak görüyor.Ancak eylemleri eleştirildi. PiS dönemi yargı reformunun eleştirmeni olan ve Swieczkowskiyi mahkemenin en kötü başkanı olarak gördüğünü belirten avukat Marcin Matczak, görevden uzaklaştırılmasının "milyonlarca sebepten dolayı" hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyledi.Matczak sosyal medyada, "Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararı, bence bu kurumu ve hukukun üstünlüğü meselesini yirmi yıl boyunca gömdü" diye yazdı. "Silahlı polis görüntüleri ve Adalet Bakanı'nın Anayasa Mahkemesi başkanını kararnameyle görevden alabileceği yönündeki yasal yorumlar, önümüzdeki yıllarda hukukun üstünlüğüne karşı güçlü bir tepkiye yol açacaktır" diye ekledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .