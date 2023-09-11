Üretim tesisindeki iki tankın çökmesi sonucu 2.2 milyon litre içki sokaklardan nehir olup aktı

Portekiz'in São Lourenco do Bairrokasabasında, Levira Damıtımı'na ait iki tank beklenmedik bir şekilde çöktü. Çökme sonucunda tanklarda bulunan 2.2 milyon litre içki, kasabanın sokaklarını adeta bir içki nehrine dönüştürdü.

YÖNÜNÜ TARLAYA DOĞRU DEĞİŞTİRDİLER

Olayın büyüklüğü karşısında şaşkına dönen yerel halk, olası felaketi önlemek için harekete geçti. Yetkililer, içkinin Certima Nehri'ni kirletmesini önlemek amacıyla alarma geçti ve içkinin yönünü tarlalara doğru değiştirmek zorunda kaldı.

NEHRE GİTMESİ ENGELLENDİ

Anadia İtfaiye Teşkilatı, şarabı engelledi ve nehre gitmesini engelledi. İtfaiye ekipleri ayrıca, distilasyon tesisinin yakınındaki bir evin bodrum katının şarapla dolduğunu bildirdi. Levira şirketi daha sonra özür diledi ve şarapla kaplanmış araziyi temizledi. Şirketten yapılan açıklamada "Temizleme ve onarım maliyetleri ile ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlendiğimizi kabul ediyoruz ve bunu hemen yapmak için ekiplerimiz hazır durumda. Bu durumu en kısa sürede çözme taahhüdümüz var" denildi.