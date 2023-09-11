Üretim tesisindeki iki tankın çökmesi sonucu 2.2 milyon litre içki sokaklardan nehir olup aktı - Son Dakika

Üretim tesisindeki iki tankın çökmesi sonucu 2.2 milyon litre içki sokaklardan nehir olup aktı

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:28

Portekiz'de iki içki tankının çökmesi sonucu São Lourenco do Bairro kasabası içkiyle kaplandı. İçki seline itfaiye ekipleri müdahale etti. İçki üretim şirketinin sahibi yaşanan olumsuzluktan dolayı halktan özür dileyip temizlik işlerini üstlendi.

Portekiz'in São Lourenco do Bairrokasabasında, Levira Damıtımı'na ait iki tank beklenmedik bir şekilde çöktü. Çökme sonucunda tanklarda bulunan 2.2 milyon litre içki, kasabanın sokaklarını adeta bir içki nehrine dönüştürdü.

YÖNÜNÜ TARLAYA DOĞRU DEĞİŞTİRDİLER

Olayın büyüklüğü karşısında şaşkına dönen yerel halk, olası felaketi önlemek için harekete geçti. Yetkililer, içkinin Certima Nehri'ni kirletmesini önlemek amacıyla alarma geçti ve içkinin yönünü tarlalara doğru değiştirmek zorunda kaldı.

NEHRE GİTMESİ ENGELLENDİ

Anadia İtfaiye Teşkilatı, şarabı engelledi ve nehre gitmesini engelledi. İtfaiye ekipleri ayrıca, distilasyon tesisinin yakınındaki bir evin bodrum katının şarapla dolduğunu bildirdi. Levira şirketi daha sonra özür diledi ve şarapla kaplanmış araziyi temizledi. Şirketten yapılan açıklamada "Temizleme ve onarım maliyetleri ile ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlendiğimizi kabul ediyoruz ve bunu hemen yapmak için ekiplerimiz hazır durumda. Bu durumu en kısa sürede çözme taahhüdümüz var" denildi.

Porketiz'de şarap üretim tesisindeki iki tankın çökmesi sonucu 2.2 milyon litre şarap sokakları şarap nehrine çevirdi
Porketiz'de şarap üretim tesisindeki iki tankın çökmesi sonucu 2.2 milyon litre şarap sokakları şarap nehrine çevirdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Portekiz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Üretim tesisindeki iki tankın çökmesi sonucu 2.2 milyon litre içki sokaklardan nehir olup aktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üretim tesisindeki iki tankın çökmesi sonucu 2.2 milyon litre içki sokaklardan nehir olup aktı - Son Dakika
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