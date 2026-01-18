Portekiz\'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak

Portekiz'de cumhurbaşkanı adayı olan müzisyen ve komedyen Manuel Joao Vieira, seçim kampanyasında alışılmadık ve mizah dolu vaatlerle dikkat çekiyor. Vieira, seçilmesi halinde halka Ferrari dağıtmak, musluktan şarap akmasını sağlamak ve yalnızlıkla mücadele için kişisel "anne figürü" tahsis etmek gibi sıra dışı öneriler sundu.

SEÇİM KAMPANYASI HİCİV DOLU

11 adayın yarıştığı seçimde Vieira, kampanyasını 'Candidato Vieira (Aday Vieira)' adıyla hiciv yoluyla sürdürüyor. Seçim süreci, Portekiz siyasetindeki elit ve sistem karşıtı eğilimleri yansıtıyor.

GERÇEKÇİ OLMAYAN VAATLER

Vieira kampanyasında hayal gücünün zorlayan vaatlerde bulundu.Vieira'nın vaatleri arasında şunlar yer alıyor:

Her vatandaşa Ferrari dağıtılması,

Her evin musluğundan şarap akması,

Yapay zekayla insanları çalışmaktan kurtaracak "Vieiropolis" adlı şehir kurulması,

Yalnızlıkla mücadele için kişisel "anne figürü" sağlanması,

Cilt tonlarını eşitleyen "ten rengi homojenleştirme uygulaması.

MİZAH VE POPÜLİST SÖYLEM

63 yaşındaki Vieira, halk kültüründen dil ve imgeler kullanıyor, sık sık argo ifadelerle popülist ve hiciv dolu söylemini görünür kılmayı amaçlıyor.

Adaylığını duyururken, "Donald Duck Trump'tan bile daha absürt olmak istiyorum" sözünü sarf etti. Daha önceki seçimlerde aday olan Vieira, bu seçimde oy pusulasına girmeye hak kazandı.

ANKETLERE GÖRE YÜZDE 1 OY ALIYOR

Anketlere göre Vieira'nın alacağı oy oranı yaklaşık yüzde 1 civarında. Portekiz halkı, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 18 Ocak'ta sandık başına gidecek. Seçimlerde öne çıkan diğer adaylar arasında Sosyal Demokrat Parti'den Luis Marques Mendes, aşırı sağcı Chega partisinden Andre Ventura, Sosyalist Parti'den Antonio Jose Seguro ve Liberal Girişim partisinden Joao Cotrim de Figueiredo bulunuyor.