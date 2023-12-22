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Prag'da Üniversite Yakınında Silahlı Saldırı: 14 Ölü - Son Dakika
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BBC

Prag'da Üniversite Yakınında Silahlı Saldırı: 14 Ölü

Çekya'nın başkenti Prag'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Jan Palach meydanındaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yakınında bir silahlı saldırı meydana geldi. Polis en az 14 kişiyi öldüren saldırganın üniversitede öğrenci olduğunu açıkladı.

Prag\'da Üniversite Yakınında Silahlı Saldırı: 14 Ölü
22.12.2023 - 01:05,
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Çekya'nın başkenti Prag'da turistlerin yoğun ilgi gösteriği Jan Palach meydanındaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yakınında bir silahlı saldırı meydana geldi. Polis en az 14 kişiyi öldüren saldırganın üniversitede öğrenci olduğunu açıkladı.

Polis amiri şüphelinin "cansız bedeninin" üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde bulunduğunu belirtti ve 25 kişinin de saldırıda yaralandığını açıkladı.

Saldırı, modern Çekya tarihindeki en ölümcül silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Polis, şüphelinin "terörle" ilişkili olmadığı ve ülke dışındaki benzer katliamlardan ilham aldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Şüphelinin Prag'ın 21 km dışındaki bir köyden gelen 24 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Polis, şüphelinin babasının da ölü bulunanlar arasında yer aldığını açıkladı.

Herhangi bir suç geçmişi olmayan saldırganın öldürdüğü kişileri rastgele seçtiğine inanılıyor.

İçişleri Bakanı ve polis yetkilileri, bugünkü saldırganın geçen hafta Prag yakınlarındaki Klanovicky ormanında iki kişinin ölümünden de sorumlu olduğu teorisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Reuters'a göre Karl Üniversitesi saldırıdan sonra çalışanlarına bir e-posta göndererek, onlardan "oldukları yerde kalmalarını"; kapılarını kilitleyip arkasına bir mobilya çekmelerini ve ışıklarını kapatmalarını istedi.

Olay yeri yakınındaki bir dairede kalan Britanyalı ve Avustralyalı Targ Patience, BBC'ye "çok sayıda silah sesi duyduğunu" söyledi:

"Balkonumdan dışarı baktım ve polisin geldiğini gördüm. Birkaç polis olay yerine doğru ilerleyen insanları durdurmakta güçlük çekiyordu".

Olay yerinde çekilen teyit edilmiş görüntülerde üniversite binasının üst katlarında dış duvarlara tutunmuş insanlar görülebiliyor.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala, "trajik olaylar" nedeniyle tüm programını iptal ettiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıyla ilgili Çekya halkının yanında olduğu mesajını paylaştı.

Prag'ın merkezindeki Karl Üniversitesi, turist çekim merkezi olan Karl Köprüsüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta.

Kaynak: BBC
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Çekya, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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