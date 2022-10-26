Yunanistan yine rahat durmuyor! Cami ve şehitlik olan külliyeyi müzik fakültesi yapıyorlar - Son Dakika
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Yunanistan yine rahat durmuyor! Cami ve şehitlik olan külliyeyi müzik fakültesi yapıyorlar

26.10.2022 09:40
Yunanistan yine rahat durmuyor! Cami ve şehitlik olan külliyeyi müzik fakültesi yapıyorlar

Yunanistan hükümeti Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine çeviriyor. Duruma sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden gerilim, Yunan tarafının provokatif adımlarıyla her geçen gün daha da büyüyor. Yunanistan bu kez de Rodos Adası'ndaki içerisinde cami, tekke ve şehitliklerin bulunduğu Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine çevirme kararı aldı.

Yunanistan'dan bir provokatif adım daha! Bu kez de cami ve şehitlik olan külliyeyi, müzik fakültesine çeviriyorlar

"KABUL EDİLEMEZ BİR KARAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik alınan bu karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez. Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir.

"ORTAK MİRASIMIZA HUNHARCA SALDIRILIYOR"

Türkiye olarak çok sayıda Rum-Ortodoks kilisesini insanlığın ortak mirası kabul ettik, onararak ibadete açtık. Buna karşılık Yunanistan'ın insanlığın ortak mirasına barbarca bir yaklaşım sergilediğini, ortak kültürel mirasımıza hunharca saldırdığını görüyoruz."

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Son Dakika Dünya Yunanistan yine rahat durmuyor! Cami ve şehitlik olan külliyeyi müzik fakültesi yapıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan yine rahat durmuyor! Cami ve şehitlik olan külliyeyi müzik fakültesi yapıyorlar - Son Dakika
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