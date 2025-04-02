Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı - Son Dakika
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Dünya

Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin\'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011 yılından bu yana en geniş askerlik çağrısında bulundu. 18-30 yaş aralığındaki 160 bin erkeği askere çağıran Putin, Rus ordusundaki aktif asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması gerektiğini söylemişti.

02.04.2025 10:10
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18-30 yaş aralığındaki 160 bin erkeği askere çağırdı. Bu sayı, Rusya'nın 2011'den bu yana ordusunu genişletme yolunda attığı adımlar kapsamında kaydettiği en yüksek sayı oldu.

Putin, geçtiğimiz aylarda, Rus ordusunun toplam büyüklüğünü yaklaşık 2,39 milyona, aktif asker sayısını ise 1,5 milyona çıkarması gerektiğini söylemişti.

RUS ORDUSU GENİŞLİYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre önümüzdeki üç yıl içerisinde 180 bin kişilik bir artış olacak. Rusya, ilkbahar ve sonbaharda askere alım yapıyor ancak son çağrıda 160 bin genç erkeğin yer alması, 2024'teki aynı döneme göre daha yüksek bir sayıyı temsil ediyor. Rusya, yılda iki kez askere almanın yanı sıra, çok sayıda askeri sözleşmeli asker olarak göreve çağırıyor ve Kuzey Kore'den de binlerce asker topluyor.

HEM POSTA HEM MESAJ GÖNDERİLECEK

Geçtiğimiz yılın başından itibaren orduya katılacak genç erkek havuzu genişletilerek, maksimum yaş sınırı 27'den 30'a çıkarıldı. Rusya'daki genç erkeklere posta yoluyla gönderilen çağrı bildirimlerinin yanı sıra, devlet hizmetlerinin internet sitesi Gosuslugi üzerinden de bildirimler gönderilecek. Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'yı ele geçirme emrini verdiğinden bu yana ordunun boyutunu üç kat artırdı.

YENİ ASKERLER UKRAYNA'YA GÖNDERİLMEYECEK

Tümamiral Yardımcısı Vladimir Tsimlyansky, yeni askerlerin Rusya'nın "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı Ukrayna'da savaşmaya gönderilmeyeceğini söyledi. Ukrayna, Rusya'nın güneydeki Herson kentinde bulunan bir elektrik tesisine düzenlediği saldırı sonucu 45 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna ile ABD'nin aracılık ettiği tam bir ateşkesi reddetmiş olsa da, Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırmayı bırakmayı kabul ettiğini söylüyor.

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Son Dakika Dünya Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oooo:
    Adam tam komutan. Hiç konuşmaz bağırmaz. Trump'a Avrupa'ya Komedyen Zelenskiye cevabı ekstra 160 bin erkeği dizerek verir. ADAM 12 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    160 BİN ÖLDÜ İKİNCİ POSTAYI ÖLÜME ÇAĞIRIYOR 13 2 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    çünkü 800 bin - 900 bin rus gencinin kanına girdi savaşacak askeri kalmadı artık 0 3 Yanıtla
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