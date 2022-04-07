Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı - Son Dakika

Putin'in kızlarına ABD'nin yaptırım uygulamasından sonra dikkat çekici bir hamle "Putin'in propaganda makinesi" olarak bilinen NMG isimli medya kuruluşundan geldi.

National Media Group olarak bilinen kurumun yönetim kurulu başkanı olan 38 yaşındaki Alina Kabaeva'nın fotoğrafı ve genç kadın hakkındaki bilgiler internet sitesinden kaldırıldı. Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Kabaeva'nın künyeden çıkarılmasının arkasında ise yaptırımlardan endişe etmesi gösterildi.

MUHALİF İSİM, KREMLİN MEDYASINA YAPTIRIM ÖNERMİŞTİ

Şirkette görev aldığı için yılda 10 milyon dolar kazandığı tahmin edilen Kabaeva'nın yaptırımlardan korktuğu öne sürüldü. Hapiste olan Rus muhalif Alexei Navalni'nin Batı'ya "Kremlin'in medyasına yaptırım uygulayın" çağrısından sonra Kabaeva'nın kendisi hakkındaki bilgileri sildirdiği belirtildi.

Navalni, "Size National Media Group'u hatırlatmak istiyorum, Putin'in şahsen yönettiği ve yalanlarındaki aslan payının sahibi olan kurum Putin'in metresi Alina Kabaeva tarafından yönetiliyor" demişti.

HİÇ MEDYA DENEYİMİ YOKTU

NMG, Kabaeva'nın fotoğrafı ve bilgilerinin kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Kurumun internet sitesinde diğer yönetim kurulu üyeleri yer alıyor. Daha önce hiç medya ya da iş deneyimi olmayan Kabaeva, 2014'ten beri kurumu yönetiyor.

2 OLİMPİYAT MADALYALI RİTMİK JİMNASTİKÇİYDİ

Putin'in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva'nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova'daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor.

Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

PUTİN'İN İLK EVLİLİĞİNİN BİTMESİNE NEDEN OLMUŞTU

Birçok Rus, Putin'in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva'yı görmüştü.

Putin'in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, Putin'in boşanma kararının Kabaeva'nın 'cumhurbaşkanına baskı yapması' nedeniyle çıktığını ima etmişti.