Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü - Son Dakika
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Dünya

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daha önce küfreden Rus şarkıcı Vadim Stroykin, polis baskını esnasında 10. kattaki evinin camından düşerek yaşamını yitirdi.

08.02.2025 22:08  Güncelleme: 22:26
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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalifliğiyle bilinen ülkenin ünlü şarkıcılarından Vadim Stroykin'in ölümüyle sarsıldı. Ukrayna ordusuna bağış yapmakla suçlanan ve daha önce defalarca Putin'e küfreden StRoykin, polis baskını sırasında şüpheli şekilde öldü.

ÜNLÜ MÜZİSYENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

58 yaşındaki Stroykin, St. Petersburg'da polis baskın yaptığı esnada 10. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Yetkililer, Stroykin'in ölümünün araştırıldığını belirtti.

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

PUTİN'E HAKARET ETMİŞTİ

Stroykin 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Bu aptal [Putin] hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti" demişti. Bir başka paylaşımında ise Stroykin, "Onun ölmesini istemiyorum; Onun yargılanıp hapse atıldığını görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Putin\'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Vladimir Putin, Güncel, Dünya, Polis, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Samet ARSLAN:
    darisi bizim cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin başına 832 413 Yanıtla
    Murat D.:
    zaten senin Reisin yapıyor ki…Darısı senin gibilerin başına bence. Bir bitmediniz reis seviciler sizi 105 130
    19815530:
    muro biz reisçiyiz ne oldu ??? 13 5
  • Orhan kaya:
    erdoganın kıymetini bilin asmıyor kesmiyor sadece içeri atıyor ya putin gibi olsa 259 155 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Atmışlar pencereden bunun başka bir açıklaması yok 379 8 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Kime kufrettiginin farkında değil.Adamı böyle uçururlar. 239 72 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Rusya'dan örnek alınacak davranış. 211 99 Yanıtla
    Tatar9515:
    lo sen napıyon burda lo 4 8
  • Aziz Karademir:
    Bizim ülkede serbest söven sövene birde buna özgürlük diyorlar 193 77 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    Ee sende birazcık kaşınmışsın müzisyen kardeş o laflar putin beye denir mi 198 61 Yanıtla
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