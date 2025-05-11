Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin dün gece yarısı flaş bir açıklama yaptı. Putin, Ukrayna ile müzakere yapmaya kararlı olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı. Putin, ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta Ukrayna ile görüşmek için hazır olduklarını söyledi.

Putin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz."

Putin ayrıca konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

GAZETECİLERİ APAR TOPAR YATAĞINDAN KALDIRDI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündeme bomba gibi düşen açıklaması öncesi yaşananlar ortaya çıktı. Putin'in gece yarısında açıklama yapmak için gazetecileri apar topar çağırdığı öğrenildi. Kremlin Sözcüsünün gazetecilere soru soramayacaklarını belirterek sadece Putin'in açıklamasını dinleyeceklerini ilettiği öğrenildi. Söz konusu ayrıntı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Putin'in çağrısı sonrası Ukrayna'nın tavrı merakla bekleniyor.