Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi - Son Dakika

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'ta başlayan savaştaki en önemli saldırılardan birini gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in donanma kuvvetlerini denetlerken ve geçit törenlerinde kullandığı beyaz renkli botu Karadeniz'de bulunan Yılan Adası yakınlarında lazer güdümlü bombayla vurdu.

PUTİN FİLOLARI DENETLERKEN KULLANIYORDU

Rusya devlet başkanı Putin, Bayraktar TB2'nin vurduğu botu Sivastopol ve St. Petersburg'da donanmaya ait filoları denetlerken kullanıyordu. Putin donanma ziyaretlerinde konuşma yapmak için kullandığı botu askeri geçit törenlerinde de kullanıyordu.

Putin, Bayraktar TB2'nin imha ettiği botu törenlerde konuşma yapmak için kullanıyordu.

8 BOTTAN BEŞİNİN İMHA EDİLDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Ukraine Now Telegram kanalı da vurulan botun Putin tarafından kullanıldığını doğruladı. Rusya'nın savaşın başlangıcında sekiz Raptor tipi botu olduğu ve bunlardan beşinin Ukrayna tarafından imha edildiği tahmin ediliyor.

YILAN ADASI ONDAN SORULUYOR

Bayraktar TB2 SİHA'lar birkaç gün önce yine Yılan Adası'nda iki botu ve adaya asker indiren bir helikopteri füzelerle vurmuştu.