Wagner'in isyan bayrağı çekmesi, Rusya lideri Putin'in daha önce verdiği bir röportajı akıllara getirdi: İhaneti affetmem - Son Dakika
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Wagner'in isyan bayrağı çekmesi, Rusya lideri Putin'in daha önce verdiği bir röportajı akıllara getirdi: İhaneti affetmem

24.06.2023 16:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce verdiği bir röportaj, paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası gündemde. Putin, kendisi ile tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verirken, ihaneti asla bağışlayamayacağını belirtmişti.

Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce verdiği röportaj gündem oldu. Putin, Rus gazetecinin "Affedilemeyen nedir?" sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği röportajda, kendisi ile tartışmaya girmemenin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek, "Bunun yapılmaması (karşı taraf için) daha iyi olur elbette" demişti.

Rus lider röportajda, kendisi ile tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığı sorusunaysa, "Hayır (tehlikeli değil)" yanıtını vererek kendisi ile tartışmaya girmemenin daha iyi olacağını söylerken ciddi olmadığını ekledi.

"AFFEDİLMEYEN NEDİR?" SORUSUNA "İHANET" CEVABI VERDİ

Diğer taraftan Putin başka bir soru üzerine de, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtiyor. Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtti.

Vladimir Putin'in röportajı:

Gazeteci: "Affetmek mümkün müdür?"

Putin: "Evet ama her şeyi değil."

Gazeteci: "Affedilemeyen nedir?"

Putin: "İhanet."

YORUMLAR (1)
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