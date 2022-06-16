Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı - Son Dakika
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Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı

16.06.2022 14:40

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gözünü şimdi de kutup bölgesine dikti. Rusya'nın Aktik bölgesini silahlandırma çalışmaları bölgeye hava üsleri, füze fırlatma rampaları, radar istasyonları ve deniz tersaneleri inşa edilmesiyle başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 4'üncü aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kutup bölgesiyle ilgili de planlar yaptığı ortaya çıktı. Çekya'daki Marko Cvitas düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Rusya'nın Arktik bölgesini silahlandırmak ve 'geleceğin savaş alanı' haline getirmek için plan yaptığını ortaya koydu. Raporda, Batı ülkeleri, Putin'in planlarına karşı uyarıldı.

HAVA ÜSLERİ VE DENİZ TERSANELERİ İNŞA EDİYOR

Raporda, Putin'in yıllardır Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde hava üsleri, füze fırlatma rampaları, radar istasyonları ve deniz tersaneleri inşa ettiği vurgulandı. Özellikle Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından bölgenin yeniden değer kazanmasına dikkat ekildi.

İKİ ÜLKE BİRLİK OLURSA BATI İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURABİLİR

Civitas düşünce kuruluşunun yeni bir raporuna göre, Yüksek Kuzey Rusya'nın artık askeri süper güç olduğunu iddia edebileceği tek bölge olabilir. Rusya'nın bu bölgede yeni ticaret yolları arayışı içinde olduğu da raporda yer alan iddialar arasında. Uzmanlar, bir süredir Putin'in yaptırımlar nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığını bu yüzden de para bulmak için Çin'den destek isteyeceğini düşünüyor. Kutuplardaki planı ile Pekin'e uzun zamandır kontrol etmeyi planladığı, ancak toprak iddiasının olmadığı bir bölgeye bir arka kapı sunuyor. Eğer iki ülke dünyanın tepesine birlikte oturursa, Batı için büyük bir tehdit de oluşturabilir.

YENİ ÇAĞ NÜKLEER DENİZALTILARINI TEST EDİYOR

Raporu hazırlayan askeri uzman Rob Clark, "Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki genişlemesinin yarattığı tehdide uyanmamız gerekiyor. Tüm gözler Ukrayna'dayken, Rusya yeni çağ nükleer denizaltılarını test ediyor ve Kuzey Kutbu'ndaki hipersonik füzeler ve bölgedeki varlığını güçlendiriyor." ifadelerinde bulundu.

"NATO, KUZEY KUTBU'NA BÜYÜKELÇİ YERLEŞTİRMELİ"

Putin de generallerine Kuzey Kutbu için emir verdi ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Küresel ticarete hükmedebilmek için de atılan bu adım, Batılı uzmanlarda endişeyle karşılandı. Sözcü'nün haberine göre Clark, 'NATO'nun kuzey kanadını koruması gerekiyor ve İngilizlerin Rus faaliyetlerini yakından takip etmesi için Kuzey Kutbu'na bir Büyükelçi yerleştirmesi gerekiyor' dedi.

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