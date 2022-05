9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında iki ayı aşkın bir süre geride kalırken tüm gözlerin çevrildiği gün geldi. Rusya, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gösterişli bir tören ile kutluyor.

"UKRAYNA'NIN NÜKLEER SİLAH PLANLARI VARDI"

Rus lider Putin de Kızıl Meydan'daki yerini alıp günlerdir beklenen konuşmasını yaptı. Tüm dünyaya seslenen Putin, "Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştu. Kırım'da ve Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık." dedi.

"RUS ASKERLERİ KENDİ TOPRAKLARI İÇİN SAVAŞIYOR"

Batı ülkelerine yüklenen Rus lider, "Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, NEO-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz. Ukrayna'da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz. Düşmanlarımız uluslararası terörizmi bize karşı kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Putin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu kahramanlıklarınızı kutlamaya devam edeceğiz. Bütün askerlerimiz bizim için çok onurludur. Hayatını kaybeden herkes için bunu devam ettiriyorsunuz. Biz hayatını kaybedenlerin eşleri, anneler, arkadaşlarının önündeyiz. Biz onların önünde, hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Neo nazilerin barbarlıklarında hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizi. Yaralanan, hayatını kaybeden askerlerin çocuklarına destek vereceğiz. Yaralanan askerlerin toparlanması için tıbbi uzmanlara yardım edeceğiz. Onların da önünde eğilmek istiyorum. Kendinizi düşünmeden yardım ediyorsunuz.

"BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞTILAR AMA BAŞARAMADILAR"

Burada Kızıl Meydan'dayız, omuz omuzayız. Donbas'tan da çatışmanın da ortasından gelenler de var. Bizim aramızı açmaya çalıştılar bölmeye çalıştılar ama başaramadılar. Birbirimizi koruyoruz. Erkek kardeşler kız kardeşler olarak birlikteyiz. Babalarınızın büyüklerinizin savaştığı gibi birlikteyiz. Çünkü en büyük değer vatanımıza karşı birlik olmak, korumak. 2. Dünya Savaşı'nda Nazileri yenenler yine mücadelede."