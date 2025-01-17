Putin ve Pezeşkiyan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması\'nı İmzaladı

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Moskova'da 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Kremlin'de bir araya geldi. İki lider 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın, Moskova ile Tahran arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye taşıması bekleniyor. Anlaşma, uzun vadede iş birliğinin geliştirilmesi için yasal bir çerçeve de oluşturuyor.

Rus ve İranlı yetkililer, anlaşmanın savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaştırma, sanayi, tarım, kültür, bilim ve mühendislik dahil tüm alanları kapsadığını bildirdi.