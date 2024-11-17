Putin ve Scholz Arasında Samimi Görüşme Gerçekleşti

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KREMLİN Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Almanya Başbakanı Scholz arasındaki telefon görüşmesinin samimi ve açık geçtiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesinin samimi ve açık olduğunu belirtti.

Peskov, "Bildiğim kadarıyla ciddi, detaylı ve tarafların pozisyonlarının karşılıklı olarak açık şekilde ifade edildiği bir görüşmeydi" dedi.

Putin ve ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump arasında bir görüşmenin hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, şu anda herhangi bir hazırlığın söz konusu olmadığını fakat gereklilik halinde böyle bir görüşmenin organize edilebileceğini ifade etti.