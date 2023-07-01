Putin, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek için maaşlara zam yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek için maaşlara zam yaptı

01.07.2023 15:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker grubu Wagner'in silahlı darbe girişimi sonrasında orduyu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak amacıyla ordu maaşlarına yüzde 10,5 zam yaptı. Putin'in bu hamlesiyle ordunun imajını yenilemeyi ve Ukrayna'da savaş sürerken ayaklanmayla sarsılan askerlerin moralini artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Wagner savaşçılarına Rus ordusundakinden en az 2 kat daha fazla maaş ödendiği biliniyor.

Paralı asker grubu Wagner'in 1 gün süren silahlı darbe girişimi Rusya'da 1 numaralı gündem olmaya devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak amacıyla ordu maaşlarına yüzde 10,5 zam yaptı.

SİLAHLI İSYAN GÜNDEMDEN KOLAY KOLAY DÜŞMEYECEK GİBİ

24 saatten kısa süren ve bazı askeri tesislerin Wagner tarafından ele geçirildiği ayaklanma geçen hafta sona erdi ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ihanet" olarak nitelediği olayın etkileri uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

WAGNER LİDERİ BELARUS'A GİTTİ

Ayaklanmaya öncülük eden Wagner lideri Yevgeni Pirgojin Belarus'a giderken Rus yönetimi paralı silahlı grubu orduya bağlamak için adım atmaya başladı. 20 yılı aşkın süren iktidarında ilk defa bu çapta bir meydan okumayla karşılaşan Putin'den de dikkat çeken yeni bir hamle geldi.

PUTİN ASKERİN DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Rusya lideri, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak amacıyla orduda maaşlara yüzde 10,5 zam yaptı. Rus hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre askerlerin ücret artışı 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konacak. Sözcü'de yer alan habere göre Putin'in bu sayede ordunun imajını yenilemeyi ve Ukrayna'da savaş sürerken ayaklanmayla sarsılan askerlerin moralini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

WAGNER SAVAŞÇILARINA DAHA FAZLA MAAŞ ÖDÜYORDU

Rus basını daha önce yayınladığı haberlerde, Afrika'dan Suriye'ye birçok ülkede savaşan ancak son dönemde Ukrayna'daki savaşta öne çıkan Wagner'in savaşçılarına Rus ordusundakinden en az 2 kat daha fazla maaş ödediğini yazmıştı. Haberlere göre Rus askerleri ortalama 1350 dolar maaş alırken, aralarında affedilen mahkumların da olduğu Wagner savaşçılarının maaşı 3500 doları buluyordu.

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek için maaşlara zam yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Dzeko'nun yeri doldu! Inter, Marcus Thuram'ı transfer etti
15:03 Inter, takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun yerini Marcus Thuram ile doldurdu
15:03 Putin, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek için maaşlara zam yaptı
14:59 Wagner'in silahlı isyanıyla sarsılan Putin, Rus ordusundaki askerlerin maaşlarına zam yaptı
14:51 Demet Akalın, takipçisine verdiği cevapla şoke etti
14:47 Demet Akalın'dan "Yaşlanmışsın" yorumunu yapan takipçisine skandal cevap! Okuyanların bile yüzü kızardı
14:47 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti
14:43 Fatma Şahin, babası Mustafa Kıymık'ı kaybetti
14:05 Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Tekirdağ-İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu
14:03 Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Marmaraereğlisi'nde araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 15:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Putin, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek için maaşlara zam yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement