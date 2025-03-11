PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yöneticilerinden Salih Müslim, Suriye'deki geçici hükümet ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmanın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu ile uyumlu olduğunu savunan Müslim "Bundan sonra biz hem içerde hem dışarda, tüm yönleri ile bu devletin ortağıyız" dedi.
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11.03.2025 13:57:27. #7.12#
SON DAKİKA: PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız - Son Dakika
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