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Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 87 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 87 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını açıkladı. Tahliye edilen grup, Kahire'ye götürülecek ve yarın Türkiye'ye hava yoluyla getirilecek. Ayrıca, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçi de tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilecek.

19.11.2023 22:55

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını aktardı.

87 KİŞİ MISIR'A GEÇTİ

Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı." ifadesini kullandı. Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, yarın (bugün) hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Keçeli, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin ise tedavi amacıyla bugün Türkiye'ye getirilmesinin planladığını duyurdu.

44 TÜRK VATANDAŞI İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Öte yandan İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonrasında bölgede mahsur kalan 44 Türk vatandaşı, uçakla Mısır üzerinden İstanbul'a getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 87 kişi tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 87 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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