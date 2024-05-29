ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'taki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'taki saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'in Refah\'taki saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'ta düzenlediği çadır kamplarına yönelik saldırılar hakkında açıklama yaptı. Blinken, saldırıların korkunç olduğunu belirtirken, gazetecilerin ABD silahının kullanılıp kullanılmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçındı. İsrail'in saldırılarına tepkiler sürerken, BM'nin yargı organı UAD da İsrail'i saldırıları durdurmaya ve insani yardımları engellememeye çağırmıştı.

29.05.2024 20:26
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İsrail'in Refah'ta çadır kamplarına düzenlediği saldırılarla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Korkunç bir olay" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının, "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusunu kaçamak bir şekilde yanıtlayan Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem." dedi.

BLİNKEN'DEN REFAH AÇIKLAMASI

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Refah'taki çadır kamplarını hedef alan saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarına tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da basın toplantısı düzenledi.

"ABD SİLAHI KULLANILIP KULLANILMADIĞINI SÖYLEYEMEM"

Kısa bir açıklama yapan Blinken, "Refah olayı korkunçtu." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem." cevabını verdi. " Gazze'de sınırlı, odaklı, hedefleri önceden belirlenmiş saldırıların bile korkunç, istenmeyen sonuçları olabilir." diyen Blinken, savaş sonrası bir Gazze planının yokluğunda İsrail'in kaosla, hukuksuzlukla karşılaşacağını söyledi.

'Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?' sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

İSRAİL'İN REFAH SALDIRILARI

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, dün, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi yaralanmıştı. İsrail'in Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadır kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

BM: CAN KAYBI EN AZ 200

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda can kaybının en az 200 olduğunu açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'taki saldırılarını kınadı - Son Dakika

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