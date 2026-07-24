Regensburg'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
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Regensburg'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü

Regensburg\'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
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Almanya'nın Regensburg kentinde bıçaklı saldırıda bir banka çalışanı hayatını kaybetti.

Haber: İlhan Baba

(REGENSBURG)- Almanya'nın Regensburg kentinde bir banka şubesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir banka çalışanı hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Alman vatandaşı şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Regensburg kentinde bir banka şubesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir banka çalışanı yaşamını yitirdi. Olayın ardından 20 yaşındaki Alman vatandaşı şüpheli gözaltına alındı.

Polisin açıklamasına göre saldırıda ağır yaralanan banka çalışanı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve savcılık, olayla ilgili cinayet ve soygun şüphesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüphelinin cuma günü hâkim karşısına çıkarılması bekleniyor. Yaklaşık üç saat sonra yakalanan şüphelinin gözaltı sırasında direnmediği bildirildi.

Olay sırasında bankada bulunan iki kişi, özel harekât ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yapılan aramalarda ikinci bir şüpheliye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kriminal polis ekiplerinin olay yerindeki delil toplama çalışmaları sürüyor.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polis ve savcılığın düzenleyeceği basın toplantısında olayla ilgili yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi, özel harekât timi ve polis helikopteri sevk edildi. Saldırının yaşandığı banka şubesi, Regensburg'un batısındaki çok katlı bir binanın zemin katında bulunuyor. Üst katlarda ise konutlar yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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