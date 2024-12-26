Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı - Son Dakika
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Dünya

Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı

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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet, Humus kentinde beklemediği bir ayaklanmayla karşılaştı. Devrik rejim güçleri Suriye'nin geçiş hükümetine karşı sokaklara inerken Suriye Milli Ordusu provokasyonları bastırmak için Humus'ta operasyon başlattı. 4 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

26.12.2024 08:01  Güncelleme: 08:10
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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de HTŞ, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve beraberindeki silahlı grupların devirdiği devrik Esad rejimi güçleri, Humus kentinde Suriye geçiş hükümetine karşı ayaklandı.

KURULAN PUSUDA 14 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman'ın, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada devrik Beşar Esad rejimi unsurlarının Tartus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu belirtti. Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE EK KUVVETLER GÖNDERİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus kentinde ayaklanma çağrıları yaparak sokaklara çıkan devrik rejim destekçilerine karşı operasyon başlattı. SMO, Humus kentindeki provokasyonları bertaraf etmek üzere bölgeye ek kuvvetler gönderdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yarın sabaha kadar Humus, Lazkiye, Cebele ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan SMO güçleri, ayaklanma çıkartan provokatörleri yakalamaya başladı.

PROVOKASYONLAR SÜRÜYOR

Suriye içişleri Bakanlığı, paylaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğunu ve hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiği ifade edildi. Suriye'nin bazı kentlerinde ayaklanma çağrıları yaparak provokatif girişimlerde bulunan şahıslardan birinin Lübnan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Provokasyonlar, Suriye geçiş hükümetinin, İran'ı ikaz etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Şii ve Hıristiyan cemaatler meydanlara çıkmasıyla başladı.

Olayların, İran Dışişleri Bakanı Irakçi'nin tehditkar açıklamaları sonrası başlaması soru işaretlerine neden oldu. Irakçi, gelecekte Suriye'de çok şey değişeceğini veSuriye'de zaferden bahsedenlerin beklemesi gerektiğini belirtmişti. Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" diyerek İran'ı uyarmıştı.

Rejim güçleri Humus\'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı

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Son Dakika Dünya Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cemil Moroglu:
    Türk askeri göreve. fethedilen topraklardaki ayaklanmalar acilen bastırılmalı. 82 Halep 83 Musul, Asgari 22. 43 30 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CEMIL MOROGLU HEMEN GEC SEN SURİYE YE BİZİM OYLE FETETTIGIMIZ ASKERIMIZIN OLECEGI BIT TOPRAK YOK 17 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SURIYE DE BASIRIN OLACAGINA INAN.AK ENFLASYONUN YUZDE 46 OLDUGNA INANMAK GIBIDIR 12 10 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    su cemil gibi molotoflar yuzunden ulke iflasin essiginde 1 2 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Cemil Moroğlu adlı kullanıcı önce sen git bakalım o Türk askerini davet ettiğin yere, asker senin oyuncağın mı yok şuraya gelsin yok buraya gelsin...kolay değil bu işler anladığım kadarıyla klavye silahşörüsün...Aziz ve asil Yüce Türk Ordusu senin gibilerin gazına gelmez 0 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Cemil moroğlu,sen elindeki topraklara sahip çık yeter.bir ülkenin bölünmesi için 13 yıl muhalefete destek versin ve sonunda bop projesi gereği İsrail'le komşu oldun.şimdide buradan vatan millet naralaraı atıyorsun.hadi gücün yetiyorsa İsraili golan tepelerinden çıkar 0 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini İran'a:) 0 0 Yanıtla
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