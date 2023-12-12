 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısını dünya basını manşetten gördü. Alman Bild Gazetesi, olayı, "Türkiye'de skandal!" başlığıyla duyururken, İngiliz Daily Mail, "Hakeme acımasız saldırı" diyerek haberi geçti. İspanyol spor gazetesi Marca ise, "Türkiye'nin 1 numaralı hakemine vahşice saldırı!" manşetini attı.

12.12.2023 - 00:31,  Güncelleme: 00:46
Abone Ol

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçına, mücadelenin bitiminde çıkan olaylar gölge düşürdü. Son düdükle birlikte koşarak sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, yaşananları dünya basını da manşetten verdi.

Rezil olduk! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı dünya basınının gündeminde

"TÜRKİYE'DE SKANDAL"

Alman Bild gazetesi, Halil Umut Meler'e saldırıyı, manşetten gördü. Bilg, yaşananları " Türkiye'de skandal!" başlığıyla duyurdu.

Rezil olduk! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı dünya basınının gündeminde

"HAKEME ACIMASIZ SALDIRI"

İngiliz Daily Mail gazetesi de saldırıyı haber yaptı. Daily Mail, "Hakeme acımasız saldırı" başlığını attı.

Rezil olduk! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı dünya basınının gündeminde

"TÜRKİYE'NİN 1 NUMARALI HAKEMİNE VAHŞİCE SALDIRI"

İspanyol spor gazetesi Marca, skandalı manşete taşıdı. Marca, "Türkiye'nin 1 numaralı hakemine vahşice saldırı!" başlığıyla haberi servis etti.

Rezil olduk! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı dünya basınının gündeminde
Rezil olduk! Halil Umut Meler\'e saldırı dünyada böyle yankılandı
YORUMLAR

Halil Umut Meler, Ankaragücü, Faruk Koca, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı - Son Dakika


01:30
TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik
00:49
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı
00:32
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama
00:31
Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı
00:08
Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış
23:56
Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
23:56
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 2 kişi hakkında gözaltı kararı Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 2 kişi hakkında gözaltı kararı
23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz

Son Dakika
01:30 TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik
00:49 Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı
00:32 Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama
00:31 Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı
00:08 Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış
23:56 Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
23:56 Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 2 kişi hakkında gözaltı kararı
23:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz
23:37 Teknik Direktör Hikmet Karaman: Faruk Koca, Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumruk attı
23:18 Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anının en net görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 02:24:10. #1.12#
SON DAKİKA: Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement