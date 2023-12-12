Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçına, mücadelenin bitiminde çıkan olaylar gölge düşürdü. Son düdükle birlikte koşarak sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, yaşananları dünya basını da manşetten verdi.
Alman Bild gazetesi, Halil Umut Meler'e saldırıyı, manşetten gördü. Bilg, yaşananları " Türkiye'de skandal!" başlığıyla duyurdu.
İngiliz Daily Mail gazetesi de saldırıyı haber yaptı. Daily Mail, "Hakeme acımasız saldırı" başlığını attı.
İspanyol spor gazetesi Marca, skandalı manşete taşıdı. Marca, "Türkiye'nin 1 numaralı hakemine vahşice saldırı!" başlığıyla haberi servis etti.
Son Dakika › Dünya › Rezil olduk! Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı - Son Dakika