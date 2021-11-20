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Rittenhouse davasında jüriden beraat kararı çıktı! ABD'de yakından takip ediliyordu - Son Dakika

Rittenhouse davasında jüriden beraat kararı çıktı! ABD'de yakından takip ediliyordu

20.11.2021 00:25

ABD'nin Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Kyle Rittenhouse'un davasına bakan jüri beraat kararı verdi. Diğer taraftan Biden, Rittenhouse davasında jüri kararının yanında olduğunu söyledi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren Kyle Rittenhouse, hakkındaki suçlamaların tamamından beraat etti.

TARTIŞMALI DAVA SONUÇLANDI

Jüri, oy birliğiyle Rittenhouse'u karşı karşıya olduğu beş suçlamanın tamamından suçsuz bularak ülkeyi kutuplaştıran tartışmalı bir davayı sonlandırdı.

"'BELA ARAMAK İÇİN' GİTTİ"

Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu. Karar, davayı yakından takip eden Amerikan medyasının gündeminde geniş yer tutarken protestoların artabileceğine dair yorumlar paylaşıldı.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA: KARARA UYMAK ZORUNDAYIZ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren Kyle Rittenhouse'un beraat etmesine ilişkin, "Jüri kararının yanındayım. Jüri sistemimiz çalışıyor ve çıkan karara uymak zorundayız." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kenosha'da, Ağustos 2020'de, polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasını protesto eden göstericilere, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı. Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açtığı görülmüştü. Rittenhouse'un saldırıdan yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri ise AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine takılmış, şüpheli 26 Temmuz 2020'de tutuklanmıştı. Saldırı anını ve vurulan mağdurun kanlar içinde yattığını gösteren fotoğrafları mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.

Rittenhouse davasında jüriden beraat kararı çıktı! ABD'de yakından takip ediliyordu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Wisconsin, Mahkeme, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rittenhouse davasında jüriden beraat kararı çıktı! ABD'de yakından takip ediliyordu - Son Dakika Dünya


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