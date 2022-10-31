Riyad'da halk sokaklara inip, Cadılar Bayramı'nı kutladı! İlginç görüntüler oluştu - Son Dakika
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Riyad'da halk sokaklara inip, Cadılar Bayramı'nı kutladı! İlginç görüntüler oluştu

31.10.2022 22:56

Sosyal yaşamda birçok alanda köklü değişikliklere imza atmaya devam eden Suudi Arabistan'da yasakların kalkmasının ardından sokaklarda sıra dışı görüntüler oluştu. Riyad'ta vatandaşlar kostüm ve maskeleriyle Cadılar Bayramı'nı kutladı.

Cadılar Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan sokakları da bu bayramdan nasibini aldı.

"AMELLER NİYETLERE GÖREDİR"

Riyad sakinleri, kutlanmasına izin verilen etkinlikte bir araya geldi. Görüntülere tepki gösterenler kadar, "Ameller niyetlere göredir. Sadece eğlenmek için buradayım" diyenler de vardı.

Suudi Arabistan'da halk Cadılar Bayramı'nı kutladı! Sokaklarda ilginç görüntüler oluştu

KOSTÜMLERİYLE SOKAKLARA ÇIKTILAR

Etkinlikler için farklı kostümler giyen ve yüzlerini boyayan Suudi vatandaşlar, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu "Riyad Sezonu"nun bir parçası olarak düzenlenen ve "Korkunç Hafta Sonu" olarak adlandırılan etkinlikte bir araya gelen eğlence düşkünlerinin halleri, sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan'da halk Cadılar Bayramı'nı kutladı! Sokaklarda ilginç görüntüler oluştu
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Suudi Arabistan, Cadılar Bayramı, Riyad, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Riyad'da halk sokaklara inip, Cadılar Bayramı'nı kutladı! İlginç görüntüler oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Riyad'da halk sokaklara inip, Cadılar Bayramı'nı kutladı! İlginç görüntüler oluştu - Son Dakika
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