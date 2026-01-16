Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır
16.01.2026 19:28
İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, ülkesinde devam eden protestolarla ilgili açıklamalar yaptı. Protestocuların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek uluslararası topluma yardım çağrısında bulunan Pehlevi İran'a döneceğini ve ülkesinde istikrarlı bir geçiş sürecini yönetebilecek konumda olduğunu ifade etti. Pehlevi düzenli bir geçiş için kapsamlı bir planı olduğunu ve bu planın hemen uygulanmaya hazır olduğunu belirtti.

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu ve veliaht prens olarak bilinen Rıza Pehlevi, ülkede devam eden protestolarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pehlevi, protestocuların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek uluslararası topluma çağrı yaptı ve İran'a döneceğini açıkladı. Veliaht prens "İstikrarlı bir geçişi sağlamak için eşsiz bir konumdayım. Düzenli bir geçiş için kapsamlı bir planım var ve bu plan derhal uygulanmaya hazır"dedi.

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu ve veliaht prens olarak bilinen Rıza Pehlevi, ülkede devam eden protestolarla ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Sky News'in haberine göre Pehlevi, protestocuların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek uluslararası topluma çağrı yaptı ve İran'a döneceğini açıkladı.

"CESUR YURTTAŞLARIM ACİL YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Yaptığı yazılı açıklamada İran halkına seslenen Pehlevi, ülkedeki mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirdi. İran'daki rejimin iktidarını korumak için şiddeti artırdığını savunan Pehlevi, "Cesur yurttaşlarım… şu anda acil yardımınıza ihtiyaç duyuyorlar" ifadelerini kullandı.

"REJİM YARALI BİR HAYVAN GİBİ SALDIRIYOR"

Mevcut yönetimin ciddi bir kriz içinde olduğunu öne süren Pehlevi, İran rejiminin çatışmanın eşiğinde olduğunu belirterek, iktidara tutunmak için "yaralı bir hayvan gibi saldırdığını" söyledi.

LİDERLİK MESAJI: BU SÖZÜ HAYATIM BOYUNCA VERDİM

İran'da kurulacak yeni bir yönetimde liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu bir kez daha vurgulayan Rıza Pehlevi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yurttaşlarım benden liderlik beklerken, ülkemizi işgal eden ve çocuklarını öldüren İran karşıtı düşman güçlerden geri almak için ömür boyu verdiğim sözü yeniden teyit ediyorum."

Yakın zamanda İran'a dönmeyi planladığını belirten Pehlevi, istikrarlı bir geçiş sürecini yönetebilecek konumda olduğunu savundu.

"İran'a döneceğim. İstikrarlı bir geçişi sağlamak için eşsiz bir konumdayım" diyen Pehlevi, bu çağrının kişisel bir görüş değil, halkın talebi olduğunu öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:"Bu benim görüşüm değil. Bu, kurşunların arasında halkın yüksek sesle ve net bir şekilde verdiği karardır."

"GEÇİŞ PLANIM HAZIR"

Pehlevi, İran'da düzenli bir geçiş süreci için kapsamlı bir planı bulunduğunu da açıkladı. Planın hazır olduğunu belirten Pehlevi, "Düzenli bir geçiş için kapsamlı bir planım var ve bu plan derhal uygulanmaya hazır" dedi.

ÜLKE 28 ARALIK'TAN BERİ AYAKTA

İran'da 28 Aralık 2025'te para biriminin yüksek değer kaybı ve enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), eylemlerde şu ana kadar 2 bin 677 kişinin öldüğünü, 2 bin 600 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yine HRANA'nın aktardığına göre 19 bin 97 kişi de gözaltına alındı.

İranlı yetkililerse şimdiye kadar ölü sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Çok yüreklisin git ülkende mücadele ver.. 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:51:35.
