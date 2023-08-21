Rize'nin Çayeli ilçesini şiddetli yağış vurdu - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesini şiddetli yağış vurdu

Son Güncelleme: 21.08.2023 22:41

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 bina tedbir için boşaltıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesini şiddetli yağış vurdu! 2 bina tahliye edildi

ŞİDDETLİ YAĞIŞ TOPRAK KAYMASINA YOL AÇTI

Rize'de öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı toprak kaymalarına neden oldu. İlçe merkezindeki ana arterde mazgalların tıkanmasıyla otoyol da göle döndü.

Rize'nin Çayeli ilçesini şiddetli yağış vurdu! 2 bina tahliye edildi

2 BİNA BOŞALTILDI

Sürücüler hareket etmekte zorlanırken, esnaflar dükkanlarının önünde su baskınlarına karşı önlem aldı. Yalı Mahallesi'nde toprak kayması tehlikesi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Yusuf Çom ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ve Rıdvan Çomoğlu'na ait bina boşaltıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Rize'nin Çayeli ilçesini şiddetli yağış vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'nin Çayeli ilçesini şiddetli yağış vurdu - Son Dakika
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