Rize'nin Çayeli ilçesini şiddetli yağış vurdu

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 bina tedbir için boşaltıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ TOPRAK KAYMASINA YOL AÇTI

Rize'de öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı toprak kaymalarına neden oldu. İlçe merkezindeki ana arterde mazgalların tıkanmasıyla otoyol da göle döndü.

2 BİNA BOŞALTILDI

Sürücüler hareket etmekte zorlanırken, esnaflar dükkanlarının önünde su baskınlarına karşı önlem aldı. Yalı Mahallesi'nde toprak kayması tehlikesi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Yusuf Çom ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ve Rıdvan Çomoğlu'na ait bina boşaltıldı.