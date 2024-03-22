Toplu tecavüzden İtalya'da 9 yıl hapis cezası alan Brezilyalı eski futbolcu Robinho, Brezilya'nın Santos kentindeki evinde yakalanarak tutuklandı.
İtalyan mahkemesi, Robinho'yu 2013 yılında Milan'da bir gece kulübünde Arnavut bir kadına toplu tecavüz etme suçundan mahkum etmişti.
İtalya hükümeti, Robinho'nun İtalya'ya iade edilmesi isteğine karşılık bulamayınca, 40 yaşındaki eski futbolcunun cezasını Brezilya'da çekmesini talep etmişti.
Brezilya mahkemesinin Çarşamba günü kararı onaylamasının ardından Robinho tutuklandı.
Dün de bir Yüksek Mahkeme hakimi, Robinho'nun tutuklanmasının durdurulması talebini reddetmişti.
Mahkemenin bu kararlı tutumu ülke medyasınca takdir edildi. Robinho'nun ünü ve serveti sayesinde "paçayı kurtaracağından" endişe ediliyordu.
Brezilya milli takımında da 100 kez forma giymiş olan Robinho, suçu işlediği tarihte İtalya'nın AC Milan takımında oynuyordu.
2010-2014’te Milan’da oynayan Robinho, Ocak 2013’te bir grup arkadaşıyla birlikte 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırı ve toplu tecavüzle suçlanmıştı. Tam adı Robson de Souza olan futbolcu ve arkadaşı Ricardo Falco 2017’de suçlu bulunurken diğer saldırganların kimliği belirlenememişti.
Robinho, İtalya’da hakkında açılan dava süreci devam ederken 2018-2020 yılları arasında Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir kadrolarında yer almıştı.
2020’de ise futbola başladığı Brezilya’nın Santos kulübüne geri dönen futbolcu, cinsel saldırı davasından aldığı mahkumiyet nedeniyle takımdan uzaklaştırılmıştı.
Toplu tecavüzden mahkumiyetinin 2022'de İtalyan Yüksek Mahkemesi'nce de onaylanmasının ardından İtalyan yargıçlar Robinho hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı.
Eski futbolcu, ceza almasına neden olan olayın "karşılıklı rızaya" dayalı olduğunu iddia ediyor.
Son Dakika › Dünya › Robinho, Brezilya'da tutuklandı - Son Dakika
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