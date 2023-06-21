Roma'da Julio Sezar'ın öldürüldüğü meydan halka açıldı . Tarih, William Shakespeare'in de süslemeleriyle, Roma diktatörü Jül Sezar'ın İ.Ö. 44 yılında Mart ayının 15'inde, Mart Ayının İdaresi'nde, bir grup mutsuz senatör tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü anlatır.

Tradiyonlara göre, Sezar, başkentin kalbinde yer alan ve dört tapınağın kalıntılarına ev sahipliği yapan Largo Argentina meydanında hayatını kaybetti. Tüm bu tapınaklar bugüne dek sokak seviyesinin altında bulunuyordu ve ziyaretçiler, sadece yoğun bir yol kavşağına yakın engellerin ardından görebiliyordu.

Artık, Salı gününden itibaren, ziyaretçiler bu tapınakları yer seviyesinde, yürüyüş yolu üzerinde dolaşarak yakından inceleyebilecekler. Bu proje, 1920'lerde Roma'da gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sırasında ilk kez keşfedilen ve kazılan bu alanda gerçekleştirilen işlerin finansmanını İtalyan moda evi Bulgari üstlendi.

Bu alan, günümüzde ayrıca sokak kedileri için bir sığınak görevi görüyor. Caesar'ın arkadaşı Brutus'u katilleri arasında görerek "Sen de mi, Brutus?" sözlerini söylediği yerin yakınında bulunan bu alanı ziyaret etmek isteyen yabancılar 5 euro (5.50 dolar) ödeme yapacak.