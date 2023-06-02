Roma'da sırtına "Ukrayna'daki çocukları kurtarın" yazıp çıplak bir şekilde insanların ibadet ettiği yere geldi - Son Dakika
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Roma'da sırtına "Ukrayna'daki çocukları kurtarın" yazıp çıplak bir şekilde insanların ibadet ettiği yere geldi

Roma'da sırtına "Ukrayna'daki çocukları kurtarın" yazıp çıplak bir şekilde insanların ibadet ettiği yere geldi

02.06.2023 13:03

Roma Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da çıplak bir erkek, St. Peter Bazilikası'nın sunağına çıkarak Ukrayna'daki savaşı protesto etti. Protestocunun sırtında, "Ukrayna'daki çocukları kurtarın" ifadeleri yazılıydı.

Aziz Petrus Bazilikası'nı ziyaret eden bir erkek, üzerindeki kıyafetleri çıkararak sunağın üzerinde çıplak kaldı. Bir Vatikan kaynağının verdiği bilgiye göre adamın sırtında, Ukrayna'da çocuklarının kurtarılması çağrısını içeren bir ifadenin yazılı olduğu bildirildi. Ayrıca adamın tırnaklarıyla kendisine zarar verdiği ve vücudunda çeşitli kesikler olduğu belirtildi.

İTALYAN POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Kimliği belirlenemeyen bu kişi, Vatikan muhafızları tarafından İtalyan polisine teslim edildi. Olay, bazilikanın Cuma günü öğleden sonra kapanmasından hemen önce gerçekleşti. Çeşitli İtalyan medya siteleri, turistler tarafından çekilen bu olayın fotoğraflarını paylaştı.

Sırtına 'Ukrayna'daki çocukları kurtarın' yazıp çıplak bir şekilde insanların ibadet ettiği yere geldi
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Vatikan, Ukrayna, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Roma'da sırtına 'Ukrayna'daki çocukları kurtarın' yazıp çıplak bir şekilde insanların ibadet ettiği yere geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Roma'da sırtına "Ukrayna'daki çocukları kurtarın" yazıp çıplak bir şekilde insanların ibadet ettiği yere geldi - Son Dakika
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