Roman Abramoviç: Chelsea'nin sahibi olan Rus oligarkın varlıkları donduruldu, seyahat yasağı getirildi - Son Dakika
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BBC

Roman Abramoviç: Chelsea'nin sahibi olan Rus oligarkın varlıkları donduruldu, seyahat yasağı getirildi

10.03.2022 15:31
Roman Abramoviç: Chelsea'nin sahibi olan Rus oligarkın varlıkları donduruldu, seyahat yasağı getirildi

İngiltere hükümeti, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'e, varlıkları dondurulan yedi Rus oligarkından biri olduğu gerekçesiyle yaptırım kararını açıkladı.

İngiltere hükümeti, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in varlıklarını dondurdu.

Abramoviç, yeni yaptırımlarda yer alan yedi Rus oligarktan biri oldu.

Yaptırımlar kapsamında Abramoviç'e seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımları da uygulanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destekçisi olduğu öne sürülen oligarklar listesinde milyarder İgor Seçin ve Oleg Deripaska da bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyenler için "güvenli hiçbir bölge olamaz" ifadesini kullandı ve devam etti:

"Bugün açıklanan yaptırımlar, İngiltere'nin Ukrayna halkına gösterdiği sarsılmaz desteğinde atılan son adım. Sivillerin ölümüne, hastanelerin yıkımına ve egemen bir ülkenin yasa dışı işgaline göz yumanları acımasızca arayıp bulmaya devam edeceğiz."

İngiltere hükümeti, ay başında Chelsea futbol kulübünü "inanılmaz derecede zor" olduğunu söylediği bir kararla satmaya karar veren Abramoviç'e yaptırım uygulamak için baskı altındaydı.

Şimdilik satışı durdurulan Chelsea, Abramoviç'in dondurulan varlıklarından bir tanesi.

Hükümet yetkilileri, maçların yapılabilmesi ve kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için kulübe özel bir ruhsat vereceğini açıkladı. Mevsimlik biletleri olanların maçlara gitmesine izin verilecek, ancak kulübün yeni bilet satması yasaklanacak.

55 yaşındaki Abramoviç, daha önce Putin veya Kremlin ile yakın ilişkileri olduğu iddialarını reddetmişti.

İngiltere hükümeti, tahmini net serveti 12.4 milyar dolar olduğu söylenen Abramoviç'in 1990'lı yıllardan bu yana Putin ile ilişkisini sürdürebilen sayılı oligarklardan olduğunu öne sürüyor.

Abramoviç, aynı zamanda çelik endüstrisi devleri Evraz ve Norilsk Nickel'de hisse sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'te yüzde 73'lük hissesini ise 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 12.9 milyar dolara sattı.

Abramoviç'e uygulanan yaptırımlar, Chelsea'nin geleceğini belirsiz bir konuma koysa da hükümet yetkilileri futbol kulübünün "gereksiz yere zarar görmeyeceğini" vaat etti.

Futbol kulübüne talip olan kişilerden bir tanesi ise AB Grup Holding'in sahibi Muhsin Bayrak.

Putin'in yakın çevresi

Batılı ülkeler, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana Putin'in yakın çevresindeki şirketlere ve kişilere karşı uyguladıkları yaptırımları hızlandırıyor.

İngiltere hükümeti, uygulanan son yaptırımların Putin'i ve çevresindekileri izole etme çabaları arasında olduğunu ifade etti.

Yaptırım uygulanan oligarkların arasında sanayi alanına yoğunlaşan ve İngiliz siyasetçiler ile bağlantısı olduğu söylenen Oleg Deripaska da bulunuyor.

Putin ile ilişkisi olan en zengin kişilerden bir tanesi olan Deripaska, Rusya'nın alüminyum endüstrisindeki hisselerinden milyarlarca dolar kazanç sağladı. Deripaska'nın aynı zamanda İngiltere'de çok büyük bir konut portfolyosu bulunuyor.

ABD, tahmini serveti 3 milyar dolar olan Deripaska'ya, 2018 yılından bu yana yaptırım uyguluyor.

Deripaska, Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda çoğunlukla sessiz kalmayı tercih eden diğer oligarkların aksine "en kısa zamanda barış sağlanması" çağrısında bulundu.

Putin ile yakın bağları olduğu söylenen bir diğer iş insanı ise İgor Seçin.

Seçin, Putin ile St. Petersburg Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte çalıştı.

Rus devletine ait petrol şirketi Rosneft'in yöneticisi olan Seçin'e ABD ve AB yaptırım uygulamaya başladı.

Roman Abramoviç: Chelsea'nin sahibi olan Rus oligarkın varlıkları donduruldu, seyahat yasağı getirildi
Roman Abramoviç: Chelsea'nin sahibi olan Rus oligarkın varlıkları donduruldu, seyahat yasağı getirildi
Roman Abramoviç: Chelsea'nin sahibi olan Rus oligarkın varlıkları donduruldu, seyahat yasağı getirildi
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