Romanya'da İHA Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Romanya'da İHA Düşürüldü

Romanya\'da İHA Düşürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya, hava sahasına izinsiz giren bir İHA'yı F-16 ile düşürdüğünü açıkladı.

ROMANYA Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ülkenin hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının Rumen F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır güvenliğine ilişkin yaşanan olayın detaylarını duyurdu. Saat 11.02'de gerçekleşen müdahalede, hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının (İHA) Buzau bölgesindeki ıssız bir alanın üzerinde vurulduğunu aktaran Toiu, operasyonun Rumen Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı müdahalesi ve NATO Hava Devriyesi görevi kapsamında havalanan İtalyan Eurofighter savaş uçaklarıyla sağlanan koordinasyonla gerçekleştirildiğini kaydetti. Toiu, söz konusu olayın Romanya ulusal hava sahasında bir İHA'nın önlenip imha edildiği ilk durum olduğunu belirtti.

Vurulan hedefin düştüğü bölgede ve enkaz parçaları üzerinde incelemelerin sürdüğünü ifade eden Toiu, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ve Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta'nın hava sahasını koruma taahhütlerini yinelediklerini vurgulayarak, modern hava savunma ve anti-İHA sistemlerine yönelik yatırımların süreceğini bildirdi.

Bölgesel güvenliğe de değinen Toiu, "Artan güvenliğe giden yol, sınırımızda barışa giden yoldur. Vatandaşlarımızı koruyacak ve masum sivil hayatları bu yasa dışı saldırılara karşı savunan komşularımıza yardım etmeye yönelik uluslararası çabaları destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Romanya'da İHA Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı
Sivas’ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 14:35:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Romanya'da İHA Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.