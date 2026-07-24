Romanya\'da İHA Düşürüldü

ROMANYA Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ülkenin hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının Rumen F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır güvenliğine ilişkin yaşanan olayın detaylarını duyurdu. Saat 11.02'de gerçekleşen müdahalede, hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının (İHA) Buzau bölgesindeki ıssız bir alanın üzerinde vurulduğunu aktaran Toiu, operasyonun Rumen Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı müdahalesi ve NATO Hava Devriyesi görevi kapsamında havalanan İtalyan Eurofighter savaş uçaklarıyla sağlanan koordinasyonla gerçekleştirildiğini kaydetti. Toiu, söz konusu olayın Romanya ulusal hava sahasında bir İHA'nın önlenip imha edildiği ilk durum olduğunu belirtti.

Vurulan hedefin düştüğü bölgede ve enkaz parçaları üzerinde incelemelerin sürdüğünü ifade eden Toiu, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ve Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta'nın hava sahasını koruma taahhütlerini yinelediklerini vurgulayarak, modern hava savunma ve anti-İHA sistemlerine yönelik yatırımların süreceğini bildirdi.

Bölgesel güvenliğe de değinen Toiu, "Artan güvenliğe giden yol, sınırımızda barışa giden yoldur. Vatandaşlarımızı koruyacak ve masum sivil hayatları bu yasa dışı saldırılara karşı savunan komşularımıza yardım etmeye yönelik uluslararası çabaları destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.