 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Romanya, Mart 2024'te Schengen Bölgesi'ne katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Romanya, Mart 2024'te Schengen Bölgesi'ne katılacak

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Mart 2024 itibarıyla Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne dahil edileceğini duyurdu. Romanya'nın hava ve deniz yoluyla Schengen bölgesinin avantajlarından yararlanacağı belirtildi. Ayrıca 2024 yılında kara sınırı için müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Romanya ve Bulgaristan'ın bölgeye katılımı daha önce Avusturya ve Hollanda tarafından veto edilmişti.

Romanya, Mart 2024\'te Schengen Bölgesi\'ne katılacak
28.12.2023 - 12:08,
Abone Ol

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Mart 2024 itibarıyla Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne dahil edileceğini duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Romanya Başbakan Ciolacu, "13 yıl sonra Romanya nihayet Schengen'e katılacak. Bu konuda siyasi bir anlaşmamız var. Gelecek yılın Mart ayından itibaren Romenler hava ve deniz yoluyla Schengen bölgesinin avantajlarından yararlanacaklar. Köstence Limanı'nın önemi bir anda katlanarak artacak. Ayrıca 2024 yılında kara sınırı için müzakereleri tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu ulusal proje için çok çalışıldı. İlgili herkese ve özellikle de geçen yıl Schengen kapısı tamamen kapanmış gibi görünmesine rağmen faaliyetlerini sürdüren bu hükümetteki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

AVUSTURYA VETO ETMİŞTİ

Romanya ve Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne (AB) 2007 yılında katıldı. Haziran 2022'de düzenlenen oylamada Hırvatistan Schengen Bölgesi'ne katıldı, ancak Avusturya ve Hollanda, yasadışı göçmen akışı nedeniyle Romanya ve Bulgaristan'ın bölgeye katılımına karşı oy kullandı.

SCHENGEN BÖLGESİ

Schengen Bölgesi, Lüksemburg'un, Schengen kasabasında 1985 yılında imzalanan Schengen Anlaşmasını uygulayan yirmi yedi Avrupa ülkesinin topraklarını kapsamaktadır. Schengen bölgesi, alan içinde ve dışında seyahat edenler için sınır kontrolleri ile uluslararası seyahat edenler için tek bir devlet gibi ancak herhangi bir iç sınır kontrolü olmadan çalışmaktadır.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Schengen Bölgesi, Avusturya, Romanya, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Romanya, Mart 2024'te Schengen Bölgesi'ne katılacak - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:38:04. #1.11#
SON DAKİKA: Romanya, Mart 2024'te Schengen Bölgesi'ne katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement