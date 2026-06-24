Rubio, BAE\'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez ülkelerini kapsayan turunun ilk durağında, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dün gece Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştığı bildirildi. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Rubio'nun, bugün Kuveyt'e, yarın da Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e geçmesi bekleniyor.