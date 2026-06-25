Rubio\'dan İran ile Diyalog Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve yeni anlaşmalar yapmayı amaçladığını bildirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD arasında ortak bakanlar toplantısı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran ile yapıcı bir diyalog kurma niyetinde olduğunu ve yeni anlaşmalar arayışında olduklarını söyledi. Rubio, Washington yönetiminin İran ile yapılacak olası bir anlaşma kapsamındaki herhangi bir kararın, Körfez'deki müttefik ve ortaklarının çıkarlarını dikkate almasını sağlamak istediğini vurguladı.

'HÜRMÜZ'DE GEÇİŞ ÜCRETİ KABUL EDİLEMEZ'

Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ülkeye ait olduğu fikrini reddeden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, boğazda geçiş ücreti uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.