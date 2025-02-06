Rubio Güney Afrika G20 Zirvesini Boykot Etti - Son Dakika
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Dünya

Rubio Güney Afrika G20 Zirvesini Boykot Etti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güney Afrika'daki G20 toplantısına katılmayacağını açıkladı.

06.02.2025 12:31
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Güney Afrika çok kötü şeyler yapıyor. Özel mülkiyeti kamulaştırıyor. G20'yi 'dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik' propagandası için kullanıyor" diyerek Güney Afrika'da yapılacak G20 Dışişişleri Bakanları toplantısına katılmayacağını açıkladı. İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı uluslararası alanda ortak tutum sergilemek üzere önemli adımlar atan Güney Afrika'ya birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump da mali yardımları kesme sinyali vermişti.

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg, 20-21 Şubat'ta G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek toplantıya ev sahipliği yapacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yapılacak G20 Dışişleri Bakanları toplantısına tepkisel nedenlerle katılmayacağını açıkladı. Rubio, Güney Afrika'nın G20'yi, Trump'ın özellikle cinsiyet politikasının bir parçası olarak net bir tavırla karşı çıktığı "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" (DEI) propagandası için kullandığını ve bu nedenle zirveyi boykot edeceğini söyledi. Rubio, boykot açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Johannesburg'daki G20 zirvesine katılmayacağım. Güney Afrika çok kötü şeyler yapıyor. Özel mülkiyeti kamulaştırıyor. G20'yi 'dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik' propagandası için kullanıyor. Başka bir deyişle: DEI ve iklim değişikliği. Benim görevim, Amerika'nın ulusal çıkarlarını ileri taşımak. Vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamak veya Amerikan karşıtlığını hoş görmek değil."

ABD Başkanı Trump da  haftasonu, "Güney Afrika toprakları kamulaştırıyor" ve "Belirli kesimlere çok kötü muamele ediyor" dedi. Ardından konunun soruşturulmasına kadar ülkeye finansal desteği keseceğini söyledi. Trump, Güney Afrika'nın toprak politikalarını daha önce de eleştirmişti. Güney Afrika doğumlu teknoloji zengini ve Trump'la yakın ilişkileri bulunan Elon Musk da Güney Afrika'yı "açıkça ırkçı mülkiyet yasalarına sahip olmakla" suçlarken beyazların Güney Afrika'da mağdur edildiğini ileri sürdü.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ise Trump'ın tehdidine yanıt olarak, hükümetinin herhangi bir toprağa el koymadığını ve mevcut toprak politikalarının halkın toprağa eşit erişimini sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Toprak mülkiyeti, sömürgecilik döneminde siyahların zorla topraklarından edilmesi ve mülkiyet haklarının engellenmesi nedeniyle Güney Afrika'da hassas bir konu olarak görülüyor.

Ülkede beyaz toprak sahipleri, serbest mülkiyet arazilerinin dörtte üçüne sahip. Buna karşılık, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan siyahlar yalnızca yüzde 4'lük bir paya sahip. Bu dengesizliği gidermek amacıyla Ramaphosa, geçen ay "kamu yararı" doğrultusunda devletin toprakları kamulaştırmasına olanak tanıyan bir yasayı imzalamıştı.

Güney Afrika İsrail'e karşı attığı somut adımlarla dikkat çekiyor

Güney Afrika İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirerek, 2023 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) hukuki bir süreç başlatılmasına öncülük etti. UAD'de açılan davada daha sonra Türkiye dahil çok sayıda ülke Güney Afrika'yı destekledi.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlaline karşı hukuki, diplomatik ve ekonomik yaptırımları kendi aralarında ortak bir eylem planıyla koordine etmeyi amaçlayan Filistin destekçisi 9 Lahey Grubu ülkesi arasında Güney Afrika da bulunuyor. Bu kapsamda ülke geçen hafta İsrail'e yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi kara sularında demirlemesini yasakladığını açıklamştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rubio Güney Afrika G20 Zirvesini Boykot Etti - Son Dakika

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