Rubio, NATO ve Hindistan'a Ziyaret Gerçekleştirecek
Rubio, NATO ve Hindistan'a Ziyaret Gerçekleştirecek

20.05.2026 11:17
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO toplantısı ve Hindistan'da ticaret ile savunma görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e, ardından da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Marco Rubio'nun 22-26 Mayıs tarihleri arasındaki diplomatik temaslarına ilişkin programı paylaşıldı. Açıklamaya göre Rubio, 22 Mayıs'ta İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Rubio'nun bu toplantıda, ittifak içinde savunma yatırımlarının ve sorumluluk paylaşımının artırılması gerekliliğini gündeme getireceği belirtildi.

İsveç'teki programı kapsamında 'Arktik Yedilisi' ülkelerinden mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek olan Rubio, Kuzey Kutbu'ndaki ortak ekonomik ve güvenlik çıkarlarının yanı sıra 'Yüksek Kuzey' bölgesindeki stratejik durumu ele alacak. Rubio'nun ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Avrupa temaslarının ardından 23-26 Mayıs tarihleri arasında Hindistan'a geçecek olan Rubio'nun; Kalküta, Agra, Jaipur ve Yeni Delhi şehirlerini ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Rubio'nun burada üst düzey Hint yetkililerle yapacağı görüşmelerde enerji güvenliği, ticaret ve savunma iş birliği konularının masaya yatırılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Enerji, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
