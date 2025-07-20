Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi - Son Dakika
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Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi

Rum Kesimi\'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
20.07.2025 10:09
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen protestolarda bir eylemcinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını yakma girişimi Rum polisi tarafından engellendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'nci yıl dönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protesto yürüyüşünde yapılmak istenen çirkin bir provokasyon engellendi.

POLİS PROVOKASYONU ÖNLEDİ

Yürüyüşte bazı Rum gençler tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını yakma girişiminde bulunuldu. Ancak bu provokatif eylem, bir Rum polisi tarafından engellendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Kameralara yansıyan olay anı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RUM FAŞİSTLERDEN SKANDAL AÇIKLAMA

Rum faşistler adına yapılan açıklama, "Hükümet yasadışı bayrağın yakılmasına engel oldu. Amaçları yasadışılığı meşrulaştırmak" denildi.

"TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE YÖNELİK ADIM"

Protesto gösterilerine katılan bazı gruplar, ise polisin müdahalesine tepki gösterdi. Rum polisinin eylemi engellemesi, kamuoyunda farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı çevreler bunu ada genelinde tansiyonun düşürülmesine yönelik bir adım olarak görürken, bazı kesimler ise tepkisini dile getirdi. Olayın ardından yetkili makamlar tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Kıbrıs Barış Harekatı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kıbrıs, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi - Son Dakika
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