Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi! - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Lavrov Rus kanalına yaptığı açıklamada, "Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun bir rekor olduğunu" belirtti.

"YAPTIRIMLAR RUSYA'YI GÜÇLENDİRDİ"

Yaptırımların "Rusya'yı güçlendirdiğini" savunan Lavrov, "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

Rusya'ya dönük yaptırımların Kuzey Kore ve İran'a yönelik yaptırım kararlarından "iki kat fazla" olduğunu söyleyen Rus bakan, "Rusya artık sadece kendisine ve geriye kalan müttefiklerine güvenebilir. Rusya'nın Batılı partnerlerine güvenebileceği yanılsamanın tamamen yok olduğunu düşünüyorum. Bu, jeopolitika bağlamında Rusya için en önemli çıkarım" diye konuştu.

"AVRUPA BAĞIMSIZLIĞINI KORUMA GİRİŞİMLERİNİ DURDURDU"

Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik kararlarını da değerlendirerek şunları söyledi:

"Şu anda Ukrayna'da gördüğümüz şey, Batı'nın stratejik rotasının özüdür. Bu rotanın amacı Rusya'yı marjinalleştirmek, dizginlemek, Rusya'nın gelişimine son vermek ve Rusya'nın dünya siyasetinde, ekonomide, sporda, sanatta, ticarette, bilimde, eğitimdeki rolünü sıfıra indirmek. Batı, bu amaçlar için bugün eşi görülmemiş adımlar atıyor. Şu anda temel eğilimlerden biri, son zamanlarda giderek daha aleni hale gelen, ABD'nin dünyayı yeniden tek kutuplu dünya yapma arzusudur. Bence Avrupa, bağımsızlığını koruma girişimlerini yüzde 99 durdurdu. Cumhurbaşkanı Macron AB'nin stratejik özerkliğinden ve onun için mücadele edeceğinden bahsetse de, bunu başaramayacağını düşünüyorum.

Almanya artık ABD'nin talimatlarını yerine getirmeye tamamen hazır. Kuzey Akım-2'de yaşanan durum da, Almanya'nın dünya politikasında nasıl bir yere sahip olduğunu açıkça gösteriyor. ABD, Avrupalı liderleri Avrupalılar, Avrupa'nın güvenliği ve refahı için daha iyi olacak şeyler yerine ABD'nin yararına olacak şeyleri yapmaları konusunda ikna etti.

"UKRAYNA'DA SİLAH TAŞIYANLAR MEŞRU HEDEF"

Rusya Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'daki son durumla ilgili değerlendirmeleri ise şu şekilde:

"Ukrayna topraklarına girecek olan ve silah taşıdığını düşündüğümüz tüm yüklerin meşru hedef olacağını çok net şekilde belirttik. Ukrayna topraklarından yükselen Rusya'ya yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırma amacı taşıyan bir harekat yürüttüğümüz için bu son derece anlaşılırdır.

Harekatın amacı, 8 yıl boyunca sürekli olarak öldürülen, ateş açılan sivil nüfusu korumak. Amaç, Ukrayna topraklarından artık böyle bir tehdidin yükselmemesi için Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve ayrıca Ukrayna, Rusya ve tüm Avrupa ülkeleri için bölünmez güvenlik ilkesine dayanan güvenlik garantileri almaktır."

"ABD'Lİ ŞERİFİN KÜRESEL KÖYÜ"

Lavrov, konuşmasında Rusya'nın ABD'ye "boyun eğmeyecek ülkeler arasında" olduğunu belirterek şunları ifade etti: "ABD'li şerifin yönetimi altındaki bir 'küresel köyün' varlığını asla kabul etmeyecek aktörler var, bunlar Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika. 'Sam Amca' onlara bir şey yapmalarını söylerse, bunların hiçbir şekilde boyun eğmeyecek ülkeler olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın da boyun eğmeyecek ülkeler arasında olduğunu söylemeliyiz."