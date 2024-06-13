Rus Donanması Küba'ya 4 Gemiyi Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rus Donanması Küba'ya 4 Gemiyi Gönderdi

Geniş Video İzle

Rus donanmasının Kuzey Filosu'na ait 4 gemi, Küba'ya ulaştı. Gemiler arasında nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan da bulunuyor. Rus mürettebat, Küba'da protokol etkinliklerine katılacak ve yerel turistik mekanları tanıma fırsatı bulacak.

13.06.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus donanmasının Kuzey Filosu'ndan 4 gemi, dün itibariyle Küba'ya ulaştı. Havana Limanı'na demirleyen gemiler arasında nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan'da bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada "Amiral Gorshkov firkateyni, nükleer denizaltı Kazan, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve tanker Akademik Pashin bir ziyaret için Küba'ya geldi. Rus heyetine Donanma Ana Karargahı operasyon departmanı başkanı Koramiral M.A. Neupokoev başkanlık ediyor" denildi. Rus mürettebatın Küba'da bir dizi protokol etkinliğine katılacağı, dinlenme ve yerel turistik mekanları tanıma fırsatı bulacağı vurgulandı.

Rus Donanması Küba\'ya 4 Gemiyi Gönderdi
Kaynak: DHA

Küba, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Donanması Küba'ya 4 Gemiyi Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 HSK’dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti HSK'dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 23:05:04. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Donanması Küba'ya 4 Gemiyi Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement