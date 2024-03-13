Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyen kadına iltifat etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyen bir kadına kameralar önünde iltifat etti.
Rus lider Putin'in, askeri üniforma giyen bir kadına, "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" demesi gülümseten anlar yaşattı.
Putin'in iltifatı üzerine askeri üniformalı kadın ise, "İnanamayacaksınız ama hepsi bu." diyerek karşılık verdi. Samimi anlar ise kameraya yansıdı.
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait yardım dağıtım merkezini bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın Badgis vilayetinde Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mesleki kurslara malzeme desteğinde bulundu. Destek kapsamında cep telefonu ve motosiklet tamiri için gereken ekipman ile araç gereçler temin edildi. Malzemelerin teslimi için düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, meslek edindirme kurslarının istihdama destek olmanın yanı sıra eğitim ve ekonomik sonuçları da olan girişimler olduğunu belirtti. Badgis Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Turcan Hadimi ise TİKA yardımları sayesinde eğitimlerin sürdürülebilirliğinin güçlendiğini ifade ederek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.
Türkiye ve Irak'ın dışişleri-savunma-istihbarat yetkilileri 3 ay aradan sonra bu kez yarın Bağdat'ta bir araya gelecek.
ABD'nin Gazze'ye yardım operasyonu, güvenlik açısından birçok zorlukla karşı karşıya. Operasyona binden fazla Amerikan birliği katılacak ve eski asker ve istihbarat yetkilileri tarafından yönetilen özel bir şirketle iş birliği yapılacak. ABD'nin amacı, Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye günlük 2 milyon öğün gıda yardımı yapmak. Operasyonun nasıl gerçekleştirileceği, güvenlik önlemleri ve sevkiyatların etkisi gibi konular da ele alınıyor.
Dünya çapında ün yapmış Rus ressam Aleksandr Shadrin, eşiyle birlikte geldiği Nemrut Dağı'na hayran kaldığını ifade etti. Shadrin, yıllardır hayalini kurduğu Nemrut'a, Tataristan vatandaşı olan ressam ve sanat proje organizatörü Aygül Okutan ile birlikte geldi. Shadrin, Nemrut'ta çıkmak için zaman kolladığını ve bu mevsimde çıkmak için büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Aygül Okutan ise geçen yıl Nemrut'taki heykellerin çizimini yapmış ve bu sefer detaylı bir program çerçevesinde çizimler yapmayı ve sergilemeyi planladıklarını söyledi.
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