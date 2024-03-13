Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyen kadına iltifat etti

TİKA, Afganistan'daki mesleki kurslara malzeme desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın Badgis vilayetinde Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mesleki kurslara malzeme desteğinde bulundu. Destek kapsamında cep telefonu ve motosiklet tamiri için gereken ekipman ile araç gereçler temin edildi. Malzemelerin teslimi için düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, meslek edindirme kurslarının istihdama destek olmanın yanı sıra eğitim ve ekonomik sonuçları da olan girişimler olduğunu belirtti. Badgis Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Turcan Hadimi ise TİKA yardımları sayesinde eğitimlerin sürdürülebilirliğinin güçlendiğini ifade ederek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.