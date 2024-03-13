Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyen kadına iltifat etti - Son Dakika
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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyen kadına iltifat etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyen kadına iltifat etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyen bir kadına, 'Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?' demesiyle gülümseten anlar yaşattı. Kadının samimi karşılığı ise kameraya yansıdı.

13.03.2024 18:04
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyen bir kadına kameralar önünde iltifat etti.

ASKERİ ÜNİFORMALI KADINA İLTİFAT ETTİ

Rus lider Putin'in, askeri üniforma giyen bir kadına, "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" demesi gülümseten anlar yaşattı.

O ANLAR KAMERADA

Putin'in iltifatı üzerine askeri üniformalı kadın ise, "İnanamayacaksınız ama hepsi bu." diyerek karşılık verdi. Samimi anlar ise kameraya yansıdı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri üniforma giyen kadına iltifat etti - Son Dakika

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