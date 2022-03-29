Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor

29.03.2022 11:06

Rusya-Ukrayna heyetleri müzakereler için İstanbul'da bir araya geldi. Müzakerelerde zehirlendiği iddia edilen Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı ileri sürüldü. İddiayı hem Reuters hem de Rus haber ajansı Tass duyurdu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın 34. gününde müzakereler için İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde başlayan toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısında geçip heyetlere seslendi. Devamında heyetlerin görüşmesi başladı.

İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakeresinden dikkat çeken görüntü! Ünlü milyarder Abramoviç de salonda yer aldı

KALIN İLE YAN YANA ERDOĞAN'I DİNLEDİ

Salonda çekilen bir görüntü ise dikkat çekti. Daha önce İstanbul'da olduğu ifade edilen Rus oligark Roman Abramoviç'in müzakerelerin gerçekleştiği yerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği görüldü. Erdoğan ve Abramoviç konuşma sonrasında bir süre ayakta sohbet etti.

İstanbul'daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın'la birlikte Erdoğan'ı dinledi

ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Roman Abramoviç'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti. Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.

YORUMLAR
500
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

Roman Abramoviç, dolmabahçe, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kuyulardan ses geldiğini ve 14 kişinin atıldığını iddia eden adam ekipleri harekete geçirdi!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement