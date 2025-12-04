Rusya: Avrupa Birliği bunu yaparsa savaş nedeni sayarız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BUNU SAVAŞ SEBEBİ SAYARIZ"

Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının bir savaş nedeni olduğunu belirten Medvedev, "Eğer çılgın Avrupa Birliği, sözde 'tazminat kredisi' kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB üye ülkeleri için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte bir savaş sebebi olarak görebilir" dedi.