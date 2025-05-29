Rusya, Barış Görüşmeleri İçin İstanbul\'a Teklifte Bulundu

RUSYA, barış görüşmelerinin yeni turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması için Ukrayna'ya teklifte bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin yeni turunun 2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmesini teklif ettiklerini duyurdu. Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığını vurgulayan Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.