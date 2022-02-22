Üye Girişi
Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı - Son Dakika

Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı

22.02.2022 10:59
Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı

Rusya'nın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzia, Ukrayna Krizi'nin ele alındığı dünkü toplantıda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzia, Ukrayna Krizi'nin ele alındığı dünkü toplantıda açıklamalarda bulundu. Temsilci Nebenzia, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin Yürütme Kararlarının imzalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu günlerde tahliye edilen kadın, yaşlı ve çocuk sayısı yaklaşık 70.000'e ulaştı. Rusya onları alıyor ve konaklamaları için koşullar yaratıyor" dedi.

Daimi Temsilci Vasiliy Nebenzia konsey toplantısında açıklamalarına şöyle devam etti;

"LPR ve DPR'nin 2014'te Ukrayna'dan bağımsızlık ilan ettiğini hatırlatmalıyız, ancak hem cumhuriyetlerde hem de Rus toplumunda en başta görülebilen bu adıma yönelik geniş desteğe rağmen, bu tanımayı bugün yaptık" dedi."RUSYA TARAF DEĞİLDİR"Nebenzia oturumdaki konuşmasında "Minsk Anlaşmaları imzalandığı anda LPR ve DPR'nin zaten bağımsızlık ilan ettiğini hatırlatırım. Rusya'nın bugün bu bağımsızlığı tanıması, Minsk Anlaşmalarının tarafları listesinde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır, çünkü Rusya taraf değildir. Bunu defalarca belirttik, yani bu anlamda değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı."UKRAYNA'YA DEĞİL RUSYA'YA SIĞINDILAR"Diplomatik çözüme açık olduklarını ve Donbass'ta bir kan gölüne daha izin vermeyeceklerini ifade eden Nebenzia, bölgedeki yükselen tansiyon sebebiyle Rusya'ya gelen sığınmacılar konusunda "Mülteciler Rusya'ya aktı - Ukrayna'ya değil Rusya'ya aktıklarını vurguluyorum - bu günlerde tahliye edilen kadın, yaşlı ve çocuk sayısı yaklaşık 70.000'e ulaştı. Rusya onları alıyor ve konaklamaları için koşullar yaratıyor. Ayrıca sınır bölgesine yakın Rus yerleşim birimleri de bombalandı" dedi.BM GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞIBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne liderlik etmekten sorumludur ve başkanlık, her ay konseyin 15 üye ülkesi arasında döner. 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle başkanlık, daimi üye Rusya'da bulunmaktadır.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi "veto yetkisi", BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin (Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD) herhangi bir "esaslı" kararı veto etme yetkisini ifade eder.

Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı
YORUMLAR
500
BM Güvenlik Konseyi'nde 50 saniye konuştu! Tüm dünya şaşkına döndü BM Güvenlik Konseyi'nde 50 saniye konuştu! Tüm dünya şaşkına döndü Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk kararının ardından BMGK acil toplantı gerçekleştirdi Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk kararının ardından BMGK acil toplantı gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:05:53. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya BM Özel Temsilcisi: Donbass'taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya'ya sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement