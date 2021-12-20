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Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu - Son Dakika

Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu

20.12.2021 11:45

Rusya'da yaşanan olayda seyir halindeki bir araç, tamir edilmek için açılan şehrin sıcak su şebekesi çukuruna düştü. Vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kursk şehrinin ana ısıtma hatlarında meydana gelen patlamanın tamiri için belediye tarafından açılan kuyunun etrafında güvenlik önlemleri ve uyarı levhalarının bulunmaması nedeniyle bir araç şehrin sıcak su şebekesi çukuruna düştü.

Seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü yara almadan kurtuldu

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Aracın sürücüsü, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kursk Ana Bölge Ofisi'ne bağlı ekipler tarafından, araç ise kurtarma ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkarıldı.

Seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü yara almadan kurtuldu

YARA ALMADI

Çukurun dibinde kaynar suların biriktiği öğrenilirken sürücünün aracının üstüne çıkarak kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken Kursk Belediyesi de olayda ihmali bulunanların tespit edileceğini ve gereken disiplin cezalarının uygulanacağını duyurdu.

Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu

Güvenlik Önlemleri, Tragger, Rusya, su, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su dolu çukura düştü! Sürücü mucize eseri kurtuldu - Son Dakika
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