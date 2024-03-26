Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Hall isimli konser salonuna düzenlenen ve en az 139 kişinin öldüğü 180 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren 4 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sorgu sürecinde ağır işkencelere uğradıkları görülen teröristlerin fotoğrafları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili soruşturmada da derinleştirildi. Rus yetkililer ülkeyi ayağa kaldıran saldırının 73 dakika sürdüğünü tespit etti.
Rus yetkililer, ülkenin son 20 yılındaki en kanlı saldırıyı Cuma akşamından bu yana araştırıyor. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, soruşturmanın tüm olayların kronolojik sırasına göre yürütüldüğü bilgisini verdi, teröristlerin yerel saatle 18.54'te Crocus Belediye Binası'na gittiğini aktardı.
Saldırının 19.58'de sokaktaki insanlara ateş açarak başladığını belirten yetkili, teröristlerin daha sonra binanın lobisine girdiğini ve ayrım gözetmeksizin herkesi vurduğunu kaydetti. Bastrykin, saldırganların yanlarındaki plastik bidonlarda benzin getirdiğini, binayı ateşe verip saat 20.11'de konser salonundan ayrıldıklarını da ekledi.
Soruşturma Komitesi liderinin verdiği bilgi, 139 insanın katledildiği saldırının 73 dakika sürdüğünü ortaya koyuyor. Ortaya çıkan bilgi güvenlik güçlerinin böylesine büyük bir saldırıyı engelleme konusunda bir hayli ağır kaldıkları iddialarını da beraberinde getirdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.
Son Dakika › Dünya › Rusya'da Kanlı Saldırı: 139 İnsan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Rusya'da 139 kişiyi katleden teröristlerin gerek mahkemedeki yaralı halleri gerekse sorgu sırasında işkenceye uğradıkları görüntüler büyük ses getirdi. Videoların dağıtılmasının iki nedeni olduğunu belirten Rus yetkili, "Birincisi, başka bir terör saldırısı planlayabilecek insanlara başlarına neler gelebileceğini göstermek, ikincisi ise bu terör saldırısında insanların uğradığı acının intikamının alındığını topluma göstermek" diye konuştu.
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