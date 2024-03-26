Rusya\'da Kanlı Saldırı: 139 İnsan Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Hall isimli konser salonuna düzenlenen ve en az 139 kişinin öldüğü 180 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren 4 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KANLI SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sorgu sürecinde ağır işkencelere uğradıkları görülen teröristlerin fotoğrafları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili soruşturmada da derinleştirildi. Rus yetkililer ülkeyi ayağa kaldıran saldırının 73 dakika sürdüğünü tespit etti.

SORUŞTURMANIN BAŞINDA BASTRYKIN VAR

Rus yetkililer, ülkenin son 20 yılındaki en kanlı saldırıyı Cuma akşamından bu yana araştırıyor. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, soruşturmanın tüm olayların kronolojik sırasına göre yürütüldüğü bilgisini verdi, teröristlerin yerel saatle 18.54'te Crocus Belediye Binası'na gittiğini aktardı.

YANLARINDA PLASTİK BİDONLAR GETİRMİŞLER

Saldırının 19.58'de sokaktaki insanlara ateş açarak başladığını belirten yetkili, teröristlerin daha sonra binanın lobisine girdiğini ve ayrım gözetmeksizin herkesi vurduğunu kaydetti. Bastrykin, saldırganların yanlarındaki plastik bidonlarda benzin getirdiğini, binayı ateşe verip saat 20.11'de konser salonundan ayrıldıklarını da ekledi.

POLİSİN İHMALİ Mİ VAR?

Soruşturma Komitesi liderinin verdiği bilgi, 139 insanın katledildiği saldırının 73 dakika sürdüğünü ortaya koyuyor. Ortaya çıkan bilgi güvenlik güçlerinin böylesine büyük bir saldırıyı engelleme konusunda bir hayli ağır kaldıkları iddialarını da beraberinde getirdi.