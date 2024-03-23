Rusya Soruşturma Komitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Terör saldırısı sırasında salonda bulunanlardan biri, benzersiz bir cesaret gösterdi. İnsanların üzerine ateş açan teröristlerden eşini korumaya çalışan bir erkek, teröristlerden birine saldırarak onu etkisiz hale getirdi. Aktif ve kararlı eylemleriyle o an çevresindeki insanların hayatını kurtardı."
Son Dakika › Dünya › Terörist Saldırıda Kahramanlık Örneği: Bir Adam Eşini Korumak İçin Teröriste Saldırdı - Son Dakika
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya yansıdı. Bölgede etkisini sürdüren yağış, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Uzungeçit beldesinde aşırı yağışlar sonrası çığ meydana geldi. Yüksek rakımlı bölgeden belde merkezine düşen çığ amatör kameraya yansıdı.
Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların liderinin sorgulandığı görüntüler ortaya çıktı. Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte bir pansiyonda yaşadıklarını söyleyen saldırgan, "İş bulamadım. Abdula bana para karşılığında insanları öldürmeyi teklif etti. Silahları onlar getirdi. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi. Bir diğer saldırgan ise kendilerine 5 bin 400 dolar ödül söz verildiğini itiraf etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?